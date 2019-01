Grillo: “Invitato a Oxford”

Roma, 4 gen. (AdnKronos) – “Il 14 gennaio terrò uno speech all’Oxford Union, l’istituzione dell’Università di Oxford che ha un’antica tradizione nell’ospitare personaggi e celebrità internazionali (Albert Einstein, Stephen Hawking, Ronald Reagan, Richard Nixon, Carter, Winston Churchill, Dalai Lama, Malcolm X, fino a Michael Jackson, Martin Scorsese, Elton John etc…). Ho ricevuto l’invito ufficiale il mese scorso e devo dire che hanno insistito un po’ per avermi”. Ad annunciarlo sul suo blog Beppe Grillo.

“Dopo Einstein, Stephen Hawking e le menti più eccellenti del pianeta, erano stanchi -aggiunge- dei soliti ‘cervelloni’, cercavano qualcosa di ancora più Elevato. Avrei potuto dire di no, come fece il filosofo tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche, ma ho preferito esserci….ecce homo! Harold Macmillan (ex Primo ministro inglese) ha definito l’Oxford Union come ‘l’ultimo baluardo della libertà di parola nel mondo occidentale'”.