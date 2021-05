Grillo: Macina in Aula Camera, Zanettin lamenta mancati chiarimenti per parole su Bongiorno

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Nuove polemiche nell’Aula della Camera per l’intervista rilasciata nelle settimane scorse dalla sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, nella quale avanzava perplessità sui comportamenti dell’avvocato e senatrice della Lega Giulia Bongiorno, a proposito dell’inchiesta che vede coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro. Questa mattina l’esponente dell’esecutivo era presente nell’Assemblea di Montecitorio durante l’esame del decreto legge in materia di sicurezza alimentare e il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin, capogruppo in commissione Giustizia, ne ha approfittato per lamentare la mancanza di chiarimenti nonostante fosse stato sollecitato anche l’intervento della ministra, Marta Cartabia.