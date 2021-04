Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Grillo non mi piaceva quando faceva il Pm, figuriamoci da avvocato. I processi per via mediatica sono una aberrazione, ma non mi pare non siano arrivate parole chiare dal Pd”. Lo ha detto Andrea Orlando, a Omnibus, parlando del video di Beppe Grillo sulla vicenda del figlio.