Grimadi, al via da lunedì 17 la nuova linea Napoli-Palermo per il trasporto di passeggeri e merci

Il Gruppo Grimaldi amplia la sua offerta di collegamenti marittimi tra l’Italia meridionale e la Sicilia e avvia il nuovo servizio Napoli-Palermo dedicato al trasporto di passeggeri e merci. Dal prossimo lunedì 17 ottobre, la moderna nave ro-pax Cruise Ausonia sarà impiegata sulla nuova linea trisettimanale, garantendo un servizio regolare dall’elevato potenziale sia per il comparto turistico che per quello del trasporto di merci.

La Cruise Ausonia è un’unità moderna che può trasportare fino a 1.820 passeggeri e 1.920 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc.). A disposizione degli ospiti ci sono 192 cabine di diverse tipologie (interne, esterne, superior), tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta; in più la nave è dotata di una comoda sala poltrone con sedute reclinabili, ristoranti self-service e à la carte, caffetterie, piscina esterna con solarium e area giochi per bambini.

A contraddistinguere la Cruise Ausonia sono anche le tecnologie di bordo all’avanguardia che ne migliorano le prestazioni riducendone, al tempo stesso, l’impatto ambientale. La sua carena è rivestita con speciali pitture siliconiche che ne ottimizzano l’efficienza idrodinamica senza rilascio di biocidi in mare. L’innovativo sistema di propulsione è stato ottimizzato per il nuovo itinerario. Il sistema di trattamento dei gas di scarico permette di abbattere le emissioni di ossidi di zolfo e particolato, portandole ben al di sotto dei limiti vigenti. Infine, l’impianto di trattamento delle acque di zavorra è conforme alle più recenti normative internazionali.

Nell’ambito del nuovo servizio trisettimanale sono previste partenze serali (ore 20.30) ogni martedì, giovedì e sabato da Napoli e ogni lunedì, mercoledì e venerdì da Palermo, con arrivo nel porto di destino la mattina successiva (ore 06.30). Inoltre, per la stagione estiva è previsto il raddoppio della frequenza della linea, con ben sei partenze a settimana da entrambi i porti.

“Con la nuova linea ro-pax Napoli-Palermo puntiamo da un lato a continuare a rinsaldare la continuità territoriale tra il Continente e le Isole maggiori, e dall’altro ad ampliare la nostra presenza nello scalo partenopeo”, ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo. “Il nuovo collegamento rappresenterà un corridoio fondamentale tanto per i flussi di passeggeri quanto per le aziende che trasportano merci tra la Sicilia e il resto del Sud Italia”.

La Sicilia è al centro di una estesa rete di collegamenti marittimi regolari che il Gruppo Grimaldi ha costruito e potenziato significativamente negli ultimi anni, offrendo una continuità territoriale non solo con il resto dell’Italia ma anche con altre aree del Mediterraneo. Alcuni di questi collegamenti, proprio come il nuovo servizio Napoli-Palermo, sono dedicati al trasporto misto di merci e passeggeri: si tratta delle linee Livorno-Palermo, Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Salerno-Palermo-Tunisi. Per il trasporto esclusivo di merci sono invece attivi i servizi Genova-Salerno-Palermo, Ravenna-Brindisi-Catania, Salerno-Catania e Genova-Livorno-Catania-Malta.