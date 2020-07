Grimaldi (Alis): La logistica ha salvato il Paese, il Governo sia alleato. Solo il 6% delle nostre imprese in Cig

Le aziende dei trasporti e della logistica non si sono mai fermate durante tutto il periodo dell’emergenza provocata dal Coronavirus pur lavorando in perdita e ora chiedono al governo di essere loro “alleato” per il rilancio. “Il nostro cluster è riuscito a preservare tutti i posti di lavoro”, mentre colossi come Lufthansa, Renault, Hertz, “hanno annunciato tagli drastici del personale” , afferma il presidente di Alis, l’associazione che riunisce le aziende di logistica, Guido Grimaldi, aprendo “La Due Giorni di Alis – La ripresa per un’Italia in movimento” a Sorrento. A giugno infatti ha fatto ricorso alla cassa integrazione solo il 6% delle imprese associate ad Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità sostenibile.

Da uno studio con Srm, Svimez e Università Parthenope emerge che il 70% delle aziende associate ha subito un calo del fatturato sotto al 30% e il 6,4% di oltre il 50%. Di fronte all’emergenza Coronavirus, oltre il 60% delle imprese ha fatto ricorso allo smart working e alla digitalizzazione dei processi aziendali e la produttività del settore è salita del 14,4%.

L’auspicio di Grimaldi è ora avere un “governo alleato” che “rimetta al centro della propria visione futura il trasporto e la logistica strategica per il rilancio del nostro Paese e creda nello sviluppo dell’intermodalità e nel trasporto sostenibile”.

In particolare Grimaldi chiede più attenzione all’economia blu, eventualmente con l’istituzione di un ministero del Mare, come in Francia, e che il nuovo modello di continuità territoriale porti al modello spagnolo, “con sostegni direttamente ai cittadini e alle aziende dei trasporti e non a beneficio di una sola compagnia marittima determinando una palese concorrenza sleale”. Tirrenia Cin, sottolinea Grimaldi risulta ancora insolvente nei confronti dello Stato di 115 milioni di euro e addirittura, durante la crisi sanitaria, ha sospeso i servizi marittimi per le isole maggiori e minori”.

Al contrario del resto del popolo del trasporto che “ha garantito la continuita? dei propri servizi marittimi, ferroviari e stradali, permettendo cosi? la consegna dei beni di prima necessità e la stabilità dei cicli produttivi, a garanzia della sopravvivenza delle famiglie, delle cittaà, del Paese intero”, dichiara Grimaldi.

E ora torna a rinnovare le richieste presentate al governo nei mesi scorsi, rimaste inascoltate: credito d’imposta, decontribuzione e detassazione per le imprese che mantengono intatti i livelli occupazionali, moratoria bancaria anche per le grandi imprese e incentivi all’automotive, che più che mai oggi sono determinanti per far ripartire il suo grande indotto.

Un discorso a parte, riguarda l’emendamento al decreto Rilancio che prevede nuovi requisiti per l’autoproduzione delle operazioni portuali a bordo delle navi che rischia, per Grimaldi, di portare “indietro di trent’anni, con pesanti ripercussioni sull’occupazione e un significativo aumento dei costi per gli armatori, dal momento che si ritroverebbero a non poter più disporre del proprio personale di bordo”.



L’impegno del ministro Manfredi: Il Governo darà il giusto peso alle istanze di Alis

La ricerca ha tempi “velocissimi” mentre troppo “spesso viene assimilata alle regole della Pubblica amministrazione” mentre invece “servirebbero semplificazioni” nelle procedure universitarie. A dirlo è stato il ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, segnando una apertura di alto livello alle interviste pubbliche di Bruno Vespa alle due giorni sorrentina dell’Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. Il titolare del Miur ha infatti colto l’occasione per ribadire il suo impegno personale e lanciare un ulteriore appello alla sua stessa compagine di governo sulla semplificazione delle procedure autorizzative. Impegno ribadito in un tweet nel quale ha scritto: “Il trasporto è tra i settori che maggiormente ha dato un contributo nell’emergenza Covid-19. Sono sicuro che la ministra Paola De Micheli darà giusta attenzione alle istanze della categoria e anche io me ne farò carico”. “Da Rettore – ha sottolineato Manfredi- avevo sempre chiesto molto al governo percependo un’attenzione insufficiente al nostro mondo, e chiedevo il giusto, ma oggi, dall’altra parte della barricata, mi sono accorto che dare risposte non è facile. L’Italia ha bisogno di grandi interventi di velocizzazione e semplificazione decisionale”. “Credo – ha rimarcato Manfredi – ci siano troppe regole e spesso anche troppi controlli preventivi, il che allunga la filiera decisionale. Le Università hanno fatto molti passi in avanti, i processi di valutazione sono severi, un processo utile che ha elevato la qualità media, ma ha introdotto tutta una serie di vincoli burocratici che creano tempi di risposta lunga a volte incompatibili con l’esigenza pratica della ricerca, che può aver bisogno di forniture rapide, strumenti, reagenti chimici e simili. Ma oggi quando ad esempio si attribuiscono risorse, ci sono passaggi di controllo – dal ministero alla Corte dei conti – che durano mesi”. “Il settore della ricerca è spesso assimilato a regole della pubblica amministrazione incompatibili con scenari che cambiano velocissimamente, stiamo lavorando per avere una ricerca diversamente pubblica, cioè fare controlli e garantire trasparenza ma accelerare i tempi e semplificare norme e già nel decreto semplificazione qualcosa di nuovo c’è”.