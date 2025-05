Grimaldi Alliance cresce in Svizzera con Germann Avocats

Grimaldi Alliance (GA), guidato dal Managing Partner Francesco Sciaudone, rafforza la propria presenza in Svizzera con l’ingresso dello studio Germann Avocats. Fondato a Ginevra nel 2000, Germann Avocats è un punto di riferimento nel panorama legale svizzero, con un team esperto che assiste clienti privati, PMI, start up, grandi imprese svizzere e internazionali, enti pubblici e organizzazioni non governative. Attivi nel diritto societario, amministrativo e contrattuale, nella protezione dei dati, nella concorrenza sleale, negli appalti pubblici, nel diritto delle migrazioni, nella proprietà intellettuale e nelle operazioni di M&A, oltre che nel contenzioso e nella mediazione.