Grimaldi celebra l’arrivo della Grande Manila, settima nave ammonia-ready per la rotta Asia-Europa

È stata consegnata e battezzata ieri, a Shanghai, la nuova nave Pure Car & Truck Carrier (Pctc) Grande Manila. Commissionata ai cantieri Sws (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited) e Cstc (China Shipbuilding Trading Company Limited) – entrambi parte di China State Shipbuilding Corporation Limited, per il Gruppo Grimaldi si tratta della settima unità ammonia-ready, ossia pronta all’utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio.

Con una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 38 metri e una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Manila è stata progettata per il trasporto efficiente di veicoli (auto, Sus, furgoni, ecc.), sia elettrici che alimentati da combustibili tradizionali, oltre a qualsiasi altro tipo di carico rotabile. In particolare, può caricare fino a 9.241 Ceu (Car Equivalent Units), con quattro ponti idonei anche al trasporto di altri carichi rotabili, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e con un’altezza massima di 6,5 metri.

La Grande Manila rende omaggio non solo alla capitale delle Filippine, ma all’intera comunità marittima del Paese per lo straordinario contributo che offre al settore dello shipping mondiale. Il nome della nave riflette, inoltre, la crescente importanza della nazione asiatica all’interno della rete commerciale del Gruppo: dopo il recente avvio di un nuovo servizio che collega la Cina al porto di Batangas con due partenze al mese, Grimaldi punta ad ampliare la propria presenza anche in altri porti filippini, come quello di Manila.

Alla cerimonia di battesimo e consegna della nuova nave hanno partecipato, tra gli altri, Zhang Wei, vicepresidente di Sws e Luigi Pacella Grimaldi, automotive intercontinental director del Gruppo Grimaldi.

Il ruolo di madrina della Grande Manila è stato affidato a Doris Ho, presidente e ceo di Magsaysay Group, importante realtà filippina nel settore del recruitment e della gestione del personale marittimo. Da dieci anni, il gruppo è partner della società di manning Grimaldi Marine Partners in una joint venture strutturata nelle Filippine, che consente oggi l’impiego di migliaia di marittimi filippini altamente qualificati sulle navi del Gruppo Grimaldi.

“Con l’arrivo della Grande Manila celebriamo da un lato un nuovo, importante traguardo nell’ampliamento ed ammodernamento della nostra flotta, e dall’altro il nostro legame sempre più solido con le Filippine, un Paese con una grande tradizione marinara – ha affermato Emanuele Grimaldi, ad del Gruppo. “I marittimi filippini rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra flotta: professionalità, dedizione e affidabilità sono valori che contribuiscono ogni giorno alla sicurezza e all’efficienza delle nostre operazioni. Da parte nostra, anche attraverso la partnership con la famiglia Ho e Magsaysay Group, ribadiamo il nostro impegno per la crescita e il benessere di questo straordinario capitale umano. Al contempo, con l’aggiunta di porti filippini alla nostra rete di servizi, operati regolarmente da navi sempre più all’avanguardia, contribuiremo ulteriormente alla crescita sostenibile dell’economia del Paese”.

Il viaggio inaugurale della Grande Manila inizierà questa settimana sul servizio Asia – Europe. La nave partirà da Taicang (Cina) con a bordo oltre 5.800 auto e 1.300 metri lineari di altri rotabili (autobus, camion, escavatori, pale gommate) che giungeranno in Regno Unito, Spagna e Belgio e, attraverso il trasbordo nell’hub Grimaldi di Anversa, in altre destinazioni nordeuropee e mediterranee. Dall’Europa, la nave ripartirà alla volta dell’Asia Orientale, con rientro previsto in Cina a fine aprile.

Le principali tecnologie a bordo della Grande Manila

La Grande Manila è dotata di un motore elettronico di ultima generazione, caratterizzato da uno dei consumi specifici di carburante più bassi della sua categoria, e rispetta i più severi limiti internazionali in materia di emissioni di CO₂, NOx e SOx.

In particolare, grazie alle dimensioni che massimizzano la capacità di carico, al progetto nave consolidato, alle innovazioni progettuali e ad impianti di ultima generazione, la nuova nave riduce significativamente l’indice di emissioni di CO 2 per carico trasportato – fino al 50% rispetto a quello delle unità PCTC della precedente generazione.

Inoltre, la Grande Manila ha ottenuto la notazione di classe Ammonia Ready da parte del Rina (Registro Italiano Navale), che certifica che potrà essere convertita in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È anche dotata della predisposizione per il cold ironing, ovvero la possibilità di alimentarsi con energia elettrica da terra durante la sosta in porto, che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa green al consumo di carburanti tradizionali.