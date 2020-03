Grimaldi: Coronavirus, “flessibilità” per i passeggeri dei traghetti. Più facili modifiche e cancellazioni

La compagnia di navigazione Grimaldi lines ha annunciato di aver modificato le condizioni di annullamento viaggio, rendendole più flessibili ed estendendo la possibilità di cambiare idea anche a chi desidera prenotare al miglior prezzo. Le nuove condizioni di cancellazione possono essere visionate variano in base alla data di partenza (prima o dopo il 30 aprile 2020) ed all’anticipo con cui viene effettuata la richiesta e si applicano ora anche ai biglietti emessi con tariffa special. Il Gruppo Grimaldi che ha sede a Napoli, controlla una flotta di oltre 130 navi ed impiega circa 16.00 persone. Nel settore passeggeri, il Gruppo opera con i marchi Grimaldi Lines nel Mediterraneo (Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco), Minoan Lines per i collegamenti interni greci (Pireo-Creta e Creta-Isole Cicladi), Finnlines per il Mar Baltico (Finlandia, Germania e Svezia).