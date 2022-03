Grimaldi, cresce la presenza del gruppo in Sardegna. Via al nuovo collegamento Savona-Porto Torres

Il Gruppo Grimaldi potenzia ulteriormente la propria presenza in Sardegna. A partire dal prossimo mese di aprile verrà infatti inaugurato il collegamento marittimo Savona-Porto Torres e viceversa, che sarà effettuato con la nave ro/pax Zeus Palace.

Dall’11 aprile fino al 1° luglio 2022 e poi nuovamente dal 19 settembre al 31 dicembre 2022, la nuova tratta avrà frequenza trisettimanale, con partenza da Savona ogni martedì e giovedì alle 20.30 e ogni sabato alle 18,30. La partenza da Porto Torres è prevista invece ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle 20,30.

Con l’arrivo dell’alta stagione, e precisamente dal 2 luglio al 18 settembre 2022, il numero di partenze settimanali salirà a ben sei in entrambe le direzioni. Fino al 13 agosto, dal lunedì al sabato la nave Zeus Palace salperà da Savona alle 22.00 e da Porto Torres alle 10.00. Dal 14 agosto gli orari verranno invertiti, con partenza da Savona alle 10.00 e da Porto Torres alle 22.

In bassa stagione (11/4 – 1/7 e 19/9 – 31/12) è previsto inoltre uno scalo settimanale a Cagliari, dove la nave, proveniente da e diretta a Porto Torres, arriverà ogni sabato alle 20.00 per poi ripartire alle 23.59.

La nave ro/pax Zeus Palace batte bandiera italiana e può trasportare fino a 1.720 passeggeri e circa 2.000 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi).

La nave è dotata di 202 cabine (per un totale di 796 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, con l’acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. La sala poltrone dispone invece di 212 comode sedute reclinabili. Tra i servizi offerti a bordo ci sono il ristorante self-service, le caffetterie, la piscina con solarium, i negozi, l’area giochi attrezzata per bambini e l’intrattenimento serale con musica dal vivo.

Oltre ad essere capiente e confortevole, la Zeus Palace è un’unità moderna dalle elevate prestazioni ambientali, grazie all’applicazione sulla carena di pitture al silicone top di gamma, al sistema di propulsione ottimizzato con eliche dal profilo innovativo ed al sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni di zolfo e particolato.

“La Sardegna è da anni al centro dei nostri investimenti nell’ambito della nostra ampia strategia che punta alla continuità territoriale tra la nostra Penisola e le isole maggiori”, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo armatoriale partenopeo. “Con il lancio della linea Savona-Porto Torres arricchiamo il nostro network di un nuovo servizio efficiente: una ulteriore, importante opportunità per tutti i nostri clienti che viaggiano e trasportano merci tra il Nord Italia e la Sardegna”.

Attualmente, il Gruppo Grimaldi opera sulla Sardegna con un network articolato di collegamenti marittimi, tra cui la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona ed altre linee regolari miste per merci e passeggeri, quali Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, nonché numerosi servizi dedicati al trasporto di sole merci che collegano Porto Torres con Genova e Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto.