Grimaldi Euromed, ecco la Grande Tianjin: innovativa e sostenibile. 50 mln da Crédit Agricole

Grimaldi Euromed Spa, società del Gruppo Grimaldi, ha sottoscritto con Crédit Agricole Italia un accordo di finanziamento per la copertura parziale dell’acquisto della nuova nave Grande Tianjin. Lo comunica il gruppo in una nota ufficiale.

L’operazione riguarda un importo di 50 milioni di euro con una durata di 10 anni e rientra nel programma di investimenti volto al potenziamento e ammodernamento della flotta della compagnia di navigazione partenopea.

Una nave all’avanguardia per il mercato asiatico

Presa in consegna lo scorso agosto e già operativa su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico, la Grande Tianjin è una delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal gruppo tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di dollari.

Queste unità si distinguono per l’elevata capacità di trasporto, superiore a 9.000 CEU (Car Equivalent Units) ciascuna, e per il ridotto impatto ambientale. Grazie a tecnologie di ultima generazione, la nave è in grado di ridurre fino al 50% le emissioni di CO2 per carico trasportato rispetto alle navi PCTC della precedente generazione.

La Grande Tianjin ha inoltre ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready del RINA (Registro Italiano Navale), che certifica la possibilità di conversione futura all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È predisposta anche per la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio (cold ironing), alternativa più sostenibile al consumo di carburanti tradizionali.

Crédit Agricole Italia conferma il sostegno alle imprese del territorio

“L’accordo con il Gruppo Grimaldi conferma la nostra crescente attenzione per l’economia del mare, sulla quale si focalizzerà anche Le Village by CA della Campania, il nuovo acceleratore di innovazione che apriremo a Napoli nel 2026”, ha dichiarato Marco Perocchi, responsabile banca d’impresa di Crédit Agricole Italia.

“Prosegue e si rafforza il nostro impegno per le imprese del territorio che, nei primi nove mesi di quest’anno, abbiamo sostenuto con oltre 3 miliardi di euro di nuove erogazioni”, ha aggiunto.

Strategia globale sostenibile per il Gruppo Grimaldi

“Il Gruppo Grimaldi ha avviato da anni un importante piano di ammodernamento della flotta, parte essenziale della sua strategia di crescita globale sostenibile”, ha dichiarato Diego Pacella, amministratore delegato del gruppo.

“Siamo felici che Crédit Agricole Italia abbia deciso di collaborare a questo progetto attraverso il finanziamento destinato all’acquisto della Grande Tianjin, e auspichiamo che questo accordo possa segnare l’avvio di una collaborazione sempre più solida e duratura”.