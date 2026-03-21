Grimaldi Euromed, flotta più forte col contributo di BNL BNP Paribas

Grimaldi Euromed Spa, società del Gruppo Grimaldi, ha sottoscritto un accordo di finanziamento con BNL BNP Paribas del valore di 50 milioni di euro e della durata di 10 anni, finalizzato a sostenere l’acquisto della nuova nave “Grande Istanbul”. L’operazione si inserisce nel più ampio programma di investimenti del gruppo partenopeo volto al potenziamento e all’ammodernamento della propria flotta.

Consegnata alla fine dello scorso novembre, la “Grande Istanbul” è attualmente operativa su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico. L’unità rappresenta una delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo superiore a 1,6 miliardi di dollari.

Le nuove navi si distinguono per l’elevata capacità di trasporto – oltre 9.000 CEU (Car Equivalent Units) ciascuna – e per le loro prestazioni ambientali avanzate. Grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione, la “Grande Istanbul” è in grado di ridurre fino al 50% le emissioni di CO2 per unità di carico rispetto alle precedenti generazioni di PCTC.

Sul fronte della sostenibilità, la nave ha ottenuto la notazione di classe “Ammonia Ready” dal Registro Italiano Navale (RINA), certificando la possibilità di una futura conversione all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. Inoltre, è predisposta per il cold ironing, ovvero la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio, soluzione che consente di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale nei porti.

“Il rapporto consolidato con il Gruppo Grimaldi è uno degli esempi più concreti di come BNL e il Gruppo BNP Paribas accompagnino i clienti nella realizzazione di progetti di sviluppo, in una logica di partnership – ha dichiarato Mariaelena Gasparroni, responsabile Corporate Banking della banca –. Imprenditoria, competitività e sostenibilità sono leve strategiche per aziende moderne e innovative che si vogliano affermare sui mercati nazionali e internazionali”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Diego Pacella, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi: “Siamo lieti che BNL BNP Paribas, partner storico del Gruppo, abbia scelto di affiancarci nel piano di ammodernamento della flotta, contribuendo con un finanziamento destinato alla copertura parziale dell’acquisto della nave ‘Grande Istanbul’. Questa operazione testimonia una concreta condivisione di obiettivi tra il nostro Gruppo e la banca finanziatrice, in particolare in materia di sostenibilità, innovazione ed efficienza operativa, elementi centrali nella nostra strategia di sviluppo”.