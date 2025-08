Grimaldi Lines, a bordo dei traghetti arrivano i kiosk digitali di Ligabue

Grimaldi Lines e Ligabue lanciano la digitalizzazione nei servizi di prenotazione e pagamento dei pasti a bordo, con l’installazione di ben 24 kiosk all’avanguardia, in 10 punti vendita di sei navi della compagnia di navigazione partenopea.

Questa iniziativa innovativa, resa possibile dagli importanti investimenti di Ligabue S.p.A. – società che gestisce i servizi di ristorazione e travel retail a bordo delle navi Grimaldi Lines – segna una svolta nell’esperienza gastronomica dei passeggeri, trasformando la consumazione dei pasti a bordo in un momento sempre più piacevole e gratificante.

Con l’introduzione dei kiosk digitali, è stato triplicato il numero delle casse disponibili a bordo. I viaggiatori possono adesso consultare il menù, effettuare la propria scelta e pagare in autonomia, riducendo drasticamente le code e con una maggior soddisfazione nel servizio.

Le nuove casse automatiche sono state installate in luoghi strategici, studiati in base ai flussi e ai comportamenti in nave, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza d’acquisto più rapida, comoda e coinvolgente attraverso la modalità “click & pay”, caratterizzata da facilità di utilizzo e interazione.

I kiosk introdotti da Ligabue sui traghetti Grimaldi Lines presentano un’interfaccia utente di appeal ma allo stesso tempo semplice, intuitiva e inclusiva, adatta anche a chi ha poca familiarità con la tecnologia. Dispongono, inoltre, di opzioni multilingua ed accesso facilitato per le persone con disabilità.

L’uso di immagini per oltre 400 prodotti, un’architettura chiara delle categorie che facilita l’esplorazione e la selezione, e un palinsesto di vendita personalizzato – a seconda del momento e delle tipologie di consumo nell’arco della giornata, del tipo di punto vendita e delle dinamiche di acquisto – rendono l’esperienza ancora più coinvolgente ed efficiente, innovando profondamente i sistemi di consumo nel mondo dei traghetti.

I passeggeri Grimaldi Lines possono sperimentare i nuovi kiosk sulle tratte Livorno-Olbia (Cruise Europa e Cruise Sardegna), Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (Cruise Roma e Cruise Barcelona), Livorno-Palermo (Zeus Palace) e Napoli-Palermo (Cruise Ausonia).