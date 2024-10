Grimaldi Lines in vetrina al Ttg di Rimini, ecco i collegamenti della prossima stagione

Grimaldi Lines si presenta al TTG Travel Experience apertosi oggi a Rimini “a conclusione di una stagione – si legge in una nota – che conferma i risultati positivi dell’estate 2023, raggiunti grazie all’ampio network di collegamenti che attraversano il Mar Mediterraneo, alla politica tariffaria sempre flessibile e ai comodi orari di partenza ed arrivo delle navi”. “Regina della stagione estiva 2024 è stata la Sardegna, con i tre storici collegamenti Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia e con le rotte effettuate in regime di continuità territoriale, da Civitavecchia per Cagliari e Arbatax e da Napoli e Palermo per Cagliari. Soddisfacente anche l’andamento della Sicilia, con le linee regolari che da Napoli e Livorno raggiungono il porto di Palermo, della Spagna e della Grecia, che sono le classiche mete internazionali estive – ha dichiarato Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – Diamo il benvenuto alla prossima stagione confermando il nostro network di 20 collegamenti marittimi, che proponiamo quale scelta ideale non solo a chi viaggia per turismo con l’auto o con la moto al seguito, ma anche ai nativi e ai residenti nelle maggiori isole e agli appassionati di camper lifestyle”.

Il network di collegamenti marittimi operativo tutto l’anno è un valore aggiunto anche per i partner commerciali: consente infatti di costruire proposte legate ad eventi quali manifestazioni, festival o fiere che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo. Solo per citare un esempio, sono già attive collaborazioni con i maggiori operatori specializzati in turismo religioso che muoveranno i fedeli in occasione del Giubileo 2025.

Una particolare proposta di vacanza e divertimento sono i viaggi evento a bordo delle navi Grimaldi Lines, ognuno con un suo fil rouge dedicato ad un tema specifico: la letteratura, il benessere, il gioco, il ballo e molto altro ancora. Il nutrito calendario prevede come prossimo appuntamento Una Nave di Libri, dal 13 al 17 novembre sulla rotta Napoli-Palermo e viceversa: un’edizione speciale per il grande viaggio letterario che si svolge ogni anno in primavera sulla linea Civitavecchia-Barcellona. A bordo ci saranno come sempre incontri con scrittori, giornalisti e musicisti, mentre a Palermo sono previste visite guidate e degustazioni della tradizione gastronomica, con chef stellati e maestri pasticceri. A seguire è in programma, dal 30 dicembre al 3 gennaio, l’atteso appuntamento con il Capodanno a Barcellona, per festeggiare il 2025 in una delle città più animate e accoglienti d’Europa.

L’offerta di Grimaldi Lines include anche le proposte di turismo scolastico. Il progetto Grimaldi Educa riunisce in sé tutte le attività della Compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione, con particolare attenzione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sempre modulabili sulla base delle esigenze espresse dai diversi indirizzi scolastici. A questi si aggiungono non solo viaggi di istruzione tradizionali in collaborazione con i maggiori Tour Operator specializzati in turismo scolastico, ma anche divertenti eventi di didattica alternativa.

Sono infine tante le proposte firmate Grimaldi Lines Tour Operator: non solo la ricca programmazione di viaggi di istruzione e viaggi-evento dedicati ai gruppi scolastici, ma anche vacanze nave + hotel, city break e long week-end super convenienti, con partenze già pianificate in occasione di festività, quali le prossime Ognissanti e ponte dell’Immacolata.

Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli, controlla una flotta di oltre 130 navi ed impiega circa 20.000 persone. Guidato da Gian Luca Grimaldi, Emanuele Grimaldi e Diego Pacella, il Gruppo è una multinazionale operante nella logistica, specializzata nelle operazioni di navi roll-on/roll-off, car carrier e traghetti. Nel settore passeggeri, il Gruppo opera con diversi marchi, diversificati per destinazione: Grimaldi Lines nel Mediterraneo (Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia), Minoan Lines per i collegamenti interni greci (tra Pireo, Creta ed Isole Cicladi), Finnlines per il Mar Baltico (Finlandia, Germania e Svezia), Trasmed GLE per i collegamenti Spagna Continentale-Baleari.