Grimaldi Lines presenta le promozioni per il 2018

Grimaldi Lines inaugura il 2018 con una serie di nuove promozioni. A cominciare dalla super advanced booking con sconto del 30 per cento per prenotazioni entro il 28 febbraio e partenze sulle linee Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia dal 1 giugno al 30 settembre. Inoltre, anche chi desidera partire in bassa stagione e può permettersi di pianificare il viaggio in breve tempo, potrà sfruttare una nuova offerta. La last minute 7 giorni garantisce, infatti, uno sconto del 20 per cento a chi prenota a partire da 7 giorni prima della data di partenza sui collegamenti marittimi Sardegna e Spagna per partenze entro il 30 aprile. Entrambe le promozioni si applicano alla quota base ed ai supplementi per tutti i tipi di sistemazione e tutti i veicoli al seguito; non si applicano invece ai diritti fissi, né ai pasti o altri servizi di bordo. Sono cumulabili con le convenzioni, con le altre offerte attive al momento della prenotazione e con le tariffe speciali per i residenti Sardi Doce Siciliani Doc. I biglietti non sono rimborsabili, ma sono modificabili in base alle condizioni vigenti.