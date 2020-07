Grimaldi Lines, Sardegna ancora più vicina: raddoppiato fino a settembre il collegamento Civitavecchia-Olbia

La stagione estiva 2020 di Grimaldi Lines entra nel vivo, con il raddoppio del collegamento marittimo stagionale Civitavecchia-Olbia e viceversa. Dal 31 luglio al 13 settembre le partenze giornaliere saliranno a due, sia dal porto laziale che dalla Sardegna: la Compagnia si allinea così alla richiesta del mercato, che mostra quest’anno uno spiccato interesse per l’isola al centro del Mediterraneo.

Per raggiungere le lunghe spiagge della Sardegna, il suo mare cristallino e la sua natura incontaminata, si potrà partire da Civitavecchia tutti i giorni alle 10,15 oppure alle 22,45. Anche per il rientro dal porto di Olbia si potrà scegliere tra la partenza diurna delle 12.30 e quella notturna delle 22.15. “Il viaggio, che dura circa 8 ore, consentirà ai passeggeri di sperimentare una piacevole traversata via mare a bordo di navi confortevoli, in tranquillità e sicurezza – si legge nella nota diffusa dal gruppo -. Sulla tratta si alterneranno infatti le m/n Cruise Bonaria e Cruise Smeralda, due ferry moderni che offrono accoglienti cabine interne, esterne ed esterne superior, self-service e ristorante à la carte, bar e caffetteria, area attrezzata per il divertimento dei più piccoli. A bordo della Cruise Bonaria sono disponibili anche l’ampio solarium esterno con punto di ristoro e diversi ed accoglienti spazi in cui intrattenersi”. “Su tutte le navi della flotta Grimaldi Lines – prosegue il comunicato – sono in vigore le nuove misure di distanziamento certificate dal RINA e volte a tutelare la salute dei passeggeri. Sono previsti la fornitura gratuita di guanti e mascherine, i controlli sanitari in fase d’imbarco e un alto numero di erogatori di gel disinfettante a disposizione degli ospiti negli spazi comuni delle navi. Tutte le aree pubbliche o private vengono sanificate regolarmente, mentre l’accesso ai ristoranti e ai bar, così come l’utilizzo dei tavoli, è contingentato per evitare assembramenti”.

Grimaldi Lines opera sulla destinazione Sardegna anche con altri due collegamenti marittimi: Livorno-Olbia e viceversa e Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, entrambi operativi tutto l’anno, a conferma della centralità dell’isola nella programmazione e nelle strategie di sviluppo della Compagnia.