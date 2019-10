Grimaldi Lines, sul nuovo sito web un blog con tante idee di viaggio e il calendario degli eventi in Italia

E’ online la nuova versione del sito web di Grimaldi Lines, nato da un attento restyling grafico e da una profonda riorganizzazione dei contenuti, con l’obiettivo di assicurare all’utenza modalità di navigazione e fruizione sempre più immediate. La grande novità è rappresentata dal blog interno al sito web, che viene aggiornato regolarmente con tante idee e suggerimenti di viaggio, proposte di manifestazioni culturali, folklore e tradizione gastronomica: dal tour di Roma in Vespa, in perfetto stile Audrey Hepburn, al trekking attraverso le meraviglie paesaggistiche della costiera amalfitana, dall’antichissima Festha Manna di Porto Torres alle vacanze termali in Tunisia.

Grande attenzione è dedicata anche ai social network. Il link alla pagina Instagram e gli strumenti di condivisione sui canali social sono infatti tutti collocati in home page. Sempre in home page è stata, inoltre, inserita la finestra di ricerca, con l’obiettivo di favorire e velocizzare la ricerca online di argomenti attraverso una parola chiave.

Sono infine sempre presenti in home page, come nella precedente versione, la ricerca rapida del viaggio, la cartina con tutti i collegamenti Grimaldi Lines nel Mar Mediterraneo, le destinazioni raggiunte, la flotta, i servizi di bordo e i grandi progetti della Compagnia quali Grimaldi Educa e Grimaldi Turismo Accessibile.

Da un punto di vista prettamente tecnico, il sito web è stato ottimizzato in ottica Seo (Search Engine Optimization). E’ stato, inoltre, prescelto e utilizzato un nuovo CMS (Content Management System), con l’obiettivo di facilitare la gestione dei contenuti del sito, mentre alti standard di sicurezza sono garantiti dai server di ultima generazione.

La nuova versione del sito web è stata realizzata anche in lingua inglese, spagnola, francese e tedesca, per favorirne la fruizione da parte dei relativi mercati. In particolare il blog è proposto anche in lingua tedesca e spagnola, con articoli differenti rispetto al blog in italiano e in linea con gli argomenti di maggior interesse per il pubblico a cui sono rivolti.