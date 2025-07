Grimaldi Lines-Trenitalia: il biglietto treno + nave ora è disponibile anche per le tratte internazionali

Si consolida e cresce la partnership tra Grimaldi Lines e Trenitalia nel settore del trasporto passeggeri. A partire dall’estate 2025 lo speciale biglietto treno+nave, lanciato nella primavera 2024 e fino ad oggi disponibile sulle destinazioni Sardegna e Sicilia, è infatti acquistabile anche sulle mete internazionali raggiunte dalle navi della flotta Grimaldi Lines: la mediterranea Barcellona, famosa in tutto il mondo per la sua vibrante vita notturna, e la greca Igoumenitsa che è da sempre crocevia di popoli e culture, nonché porta di accesso dell’Epiro e delle sue meravigliose spiagge.

Il biglietto treno+nave, acquistabile in un’unica soluzione sul sito o sull’app di Trenitalia oppure presso le agenzie di viaggio abilitate, è pensato per chi preferisce lasciare a casa la propria auto, scegliendo di vivere la vacanza in maniera totalmente accessibile e sostenibile. Con pochi click, che semplificano notevolmente l’organizzazione della vacanza, è possibile pianificare un viaggio completo, con una comoda partenza dalla stazione ferroviaria prescelta, l’arrivo al porto di imbarco e la traversata del Mediterraneo a bordo di navi particolarmente confortevoli, dove tutto è stato pensato e realizzato per regalare agli ospiti un’esperienza indimenticabile, fatta di accoglienza, servizi e tanto divertimento.

Il biglietto combinato è disponibile sulle destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia ed abbina i treni di Trenitalia (Regionali, Frecce e Intercity) ai seguenti collegamenti marittimi firmati Grimaldi Lines: Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa. I collegamenti internazionali sono invece Civitavecchia-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa e viceversa.

Grimaldi Lines opera nel Mar Mediterraneo con un network di 20 linee marittime. La sua flotta è composta da cruise ferry e traghetti di ultima generazione, con alti standard di accoglienza e una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il Gruppo Grimaldi è infatti da sempre in prima linea nella riduzione delle emissioni inquinanti in mare e nell’atmosfera, ottenuta grazie ad una continua ricerca di tecnologie sostenibili avanzate e ad una politica di partnership di valore, come quella siglata con Trenitalia.