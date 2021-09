Grimaldi Lines vettore ufficiale di Chica Loca, il rally di moto femminile in programma a ottobre in Sardegna

Sarà Grimaldi Lines il vettore ufficiale di Chica Loca 2021, la challenge di motociclismo tutta al femminile che si svolgerà dal 2 al 9 ottobre prossimi nel cuore della Sardegna, tra il mare limpido, le rocce di granito della costa e la natura rigogliosa della Barbagia.

Gli equipaggi che prenderanno parte alla sfida viaggeranno sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa, a cui Grimaldi Lines ha dedicato due tra le più moderne ed accoglienti navi della flotta. Si tratta delle gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, che per ogni viaggio effettuato possono trasportare fino a 2.850 passeggeri e numerose auto nel garage di oltre 3.000 metri lineari.

A bordo è sempre garantito un buon livello di servizio ed accoglienza: le due navi offrono infatti cabine interne ed esterne, junior suite (10 delle quali possono ospitare fino a 5 persone) e Owner’s suite, nonché pet cabin dove è possibile far soggiornare anche gli animali domestici. Cruise Sardegna e Cruise Europa sono inoltre dotate di ristorante à la carte e self-service, negozio, area bambini attrezzata, grande salone centrale con intrattenimento musicale dal vivo, centro benessere, palestra, piscina con solarium, casinò e discoteca.

“Da diversi anni la Sardegna è la nostra destinazione di punta – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines – Colleghiamo l’isola al continente tutto l’anno, con linee marittime regolari da e per i porti di Livorno, Civitavecchia e Napoli, offrendo all’utenza un servizio puntuale ed efficiente e la possibilità di vivere la traversata come un vero e proprio anticipo di vacanza. Siamo inoltre sempre presenti sul territorio e sosteniamo attivamente le più importanti manifestazioni di interesse culturale e sportivo che ne promuovano la bellezza e l’unicità. E’ il caso della challenge Chica Loca, con le sue tappe che avranno come palcoscenico il meglio di questa terra: il mare di Capo Coda Cavallo, i pascoli montani del Gennargentu, le aree quasi desertiche dell’interno”.

“E’ con grande soddisfazione che accogliamo Grimaldi Lines tra i nostri partner – ha commentato Vittoria Dami, producer di Chica Loca – in un’edizione che finalmente siamo riusciti a organizzare in Italia, dopo le precedenti esperienze in Marocco nel 2018 e in Oman nel 2020. Per le nostre motocicliste, per le nostre moto, le nostre vetture della logistica e per tutti noi dell’organizzazione di Chica Loca 2021, viaggiare lungo la linea Livorno-Olbia e viceversa sulle accoglienti navi della flotta Grimaldi Lines sarà il modo migliore per cominciare e concludere un’avventura che si svilupperà negli splendidi scenari della terra di Sardegna”.