Grimaldi, navi green: 55 mln da Banco Bmp per la Grande Inghilterra

Banco BPM finanzia il Gruppo Grimaldi nel percorso di ammodernamento della flotta con un prestito da 55 milioni di euro finalizzato all’acquisto della nuova nave Grande Inghilterra, attualmente in costruzione in Cina e con consegna prevista per la primavera 2026. L’operazione, della durata di dieci anni, si inserisce in un piano di investimenti più ampio che tra il 2022 e il 2023 ha visto la commessa di 17 nuove unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) per oltre 1,6 miliardi di dollari complessivi.

La Grande Inghilterra si distingue per una capacità di carico superiore a 9.000 CEU e per una serie di tecnologie a basso impatto ambientale. Progettata per l’uso dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio, la nave abbatterà del 50% il consumo di carburante rispetto alle precedenti generazioni. A bordo saranno installate mega batterie al litio da 5 MWh e sistemi di collegamento elettrico a terra durante le soste nei porti attrezzati, permettendo di azzerare le emissioni in banchina.

L’unità sarà inoltre equipaggiata con pannelli solari, pitture siliconiche, sistema di Air Lubrication per ridurre la resistenza all’avanzamento, sistemi smart per ventilazione e condizionamento, scafo ottimizzato e timone innovativo. Il motore a controllo elettronico è dotato di sistemi per il trattamento dei gas di scarico e per la riduzione di ossidi di zolfo, particolato e ossidi di azoto, rendendo la nave un modello di efficienza e sostenibilità.

“Con questo finanziamento Banco BPM conferma il proprio impegno a sostegno di progetti industriali ad alto valore strategico e ambientale”, ha dichiarato Mattia Mastroianni, Responsabile Corporate dell’istituto. “L’operazione a favore di Grimaldi Euromed si inserisce in una visione di lungo periodo volta a finanziare l’ammodernamento della flotta e la transizione verso modelli di trasporto sempre più sostenibili, attraverso soluzioni tecnologiche innovative ed efficienti. Siamo orgogliosi di affiancare il Gruppo Grimaldi in un percorso che coniuga sviluppo industriale, riduzione dell’impatto ambientale e competitività internazionale”.

Per Diego Pacella, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, il finanziamento accompagna “un’operazione che rafforza la capacità della flotta e riduce l’impatto ambientale, sostenendo una crescita basata su innovazione tecnologica ed efficienza operativa”. Il sostegno di Banco BPM conferma il ruolo dell’istituto come partner strategico per il gruppo.

Con la Grande Inghilterra, il Gruppo Grimaldi consolida la propria leadership nel settore del trasporto merci, integrando tecnologia green, efficienza operativa e sviluppo industriale in una visione sostenibile e internazionale.