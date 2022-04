Grimaldi, nuova nave sulla rotta Brindisi-Grecia: ecco Igoumenitsa, 191 cabine per 800 passeggeri

Il Gruppo Grimaldi schiera sulla linea ro-pax giornaliera Brindisi-Igoumenitsa la nave Igoumenitsa. La nave è salpata ieri sera dal porto greco verso la sponda italiana dell’Adriatico. La Igoumenitsa sostituisce la nave Florencia, impiegata temporaneamente sulla linea, migliorando i servizi offerti alla clientela del Gruppo sia in termini di capacità di trasporto che di comfort a bordo.

“La nave Igoumenitsa, che batte bandiera italiana, può trasportare – si legge in una nota descrittiva del gruppo – circa 800 passeggeri e 3.120 metri lineari di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semi-rimorchi). L’unità dispone di 191 cabine (per un totale di 459 posti letto) di varie tipologie (interne, esterne e superiori), tutte dotate di servizi privati e aria condizionata, alcune delle quali attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta. Con l’acquisto di un apposito pet kit, tutte le cabine possono ospitare gli animali domestici che viaggiano al seguito. A disposizione dei passeggeri ci sono, inoltre, una sala poltrone con 320 comode sedute reclinabili, un ristorante self-service, un bar, un negozio ed un’area giochi attrezzata per bambini”.

Attraverso l’impiego della Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi effettua un upgrade significativo del servizio attualmente offerto sulla linea Brindisi-Igoumenitsa, con ben 1.100 metri lineari in più dedicati al carico e circa 100 cabine (e 70 posti letto) in più a disposizione di passeggeri e autisti. Inoltre, questi ultimi potranno godersi la traversata rilassandosi in spazi comuni, tra cui il bar ed il ristorante self-service, ancora più ampi.

Infine, tecnologie innovative assicurano alle operazioni della nave un ridotto impatto ambientale: tra queste ci sono il sistema di propulsione ottimizzato con eliche dal profilo innovativo ed il sistema di trattamento dei gas di scarico che abbatte le emissioni di zolfo e particolato.

La Igoumenitsa partirà tutti i giorni da Brindisi alle ore 13, con arrivo previsto ad Igoumenitsa alle 21,30. Dal porto greco sono invece previste partenze quotidiane alle 23,59, con arrivo nello scalo pugliese alle 9 del giorno seguente.

Oltre alla linea Brindisi-Igoumenitsa, il Gruppo Grimaldi è attivo anche sulle rotte Ancona-Igoumenitsa e Ancona-Patrasso per il trasporto di merci e passeggeri tra l’Italia e la Grecia. La compagnia opera, inoltre, il servizio Venezia-Bari-Patrasso, dedicato al trasporto esclusivo di merci rotabili.