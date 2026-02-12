Grimaldi prende in consegna la Grande Michigan, car carrier ammonia ready da 9 mila veicoli

Il Gruppo Grimaldi ha ufficialmente preso in consegna questa mattina la Grande Michigan, ottava unità PCTC ammonia ready della flotta partenopea, progettata per combinare elevata capacità di trasporto e ridotto impatto ambientale. La nave, costruita da China Merchants Heavy Industries Jiangsu, sarà impiegata sul servizio Asia-Europa.

Nave hi-tech e sostenibile

Lunga 220 metri e larga 38, con una stazza lorda di 93.145 tonnellate e una velocità di crociera di 18 nodi, la Grande Michigan può trasportare fino a 9.000 CEU fra veicoli elettrici e a combustibili fossili. La denominazione rende omaggio allo stato del Michigan, cuore dell’industria automobilistica statunitense e storico partner del Gruppo Grimaldi.

La nave ha ottenuto la notazione Ammonia Ready dal Registro Italiano Navale (RINA), che ne certifica la futura conversione all’ammoniaca come combustibile a zero emissioni di carbonio. Il consumo di carburante è dimezzato rispetto alla generazione precedente di car carrier, grazie a un design avanzato e a soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Tecnologie green e comfort

La Grande Michigan vanta notazioni di classe Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration e Comfort Noise Port, mega batterie al litio da 5 MWh e la possibilità di collegarsi all’energia elettrica da terra durante le soste in porto. Tutti i sistemi a bordo consentono di azzerare le emissioni durante le fermate portuali.

L’ottimizzazione energetica è assicurata da 2.500 metri quadrati di pannelli solari, pitture siliconiche per ridurre la resistenza all’avanzamento e sistemi smart di ventilazione e condizionamento. Il motore a controllo elettronico integra impianti di trattamento dei gas di scarico per abbattere SOx e particolato, oltre a un sistema di riduzione catalitica selettiva degli NOx sotto i limiti TIER III.

Innovazioni aggiuntive comprendono Air Lubrication, scafo ottimizzato e timone gate rudder, installato per la prima volta su navi PCTC, che migliora efficienza propulsiva e manovrabilità.

Verso il viaggio inaugurale

“Siamo sempre più orgogliosi della nostra flotta, che cresce nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, caratteristiche che contraddistinguono la Grande Michigan e tutte le nuove navi commissionate negli ultimi anni”, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi. “I nostri investimenti rendono i collegamenti marittimi più efficienti, supportando la transizione sostenibile del trasporto marittimo e la crescita dell’industria automobilistica globale”.

Tra pochi giorni la nave partirà da Taicang, Cina, con oltre 7.000 automobili e van e più di 100 unità rotabili fra mezzi pesanti, mafi e project cargo, diretta verso diversi porti del Mediterraneo.

