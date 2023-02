Grimaldi, rinnovata la partnership con Fise: sconti per i i soci della Federazione degli sport equestri

Nuovo anno, nuova voglia di viaggiare! Grimaldi Lines e Fise (la Federazione degli sport equestri)innovano anche per il 2023 l’accordo di collaborazione, nato dalla comune passione per l’equitazione.

La partnership prevede una speciale convenzione per tutti i tesserati Fise, che offre sconti, variabili in base alla linea ed alla stagionalità, sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi).

Per beneficiare delle agevolazioni riservate a Fise, applicabili ai passeggeri che viaggiano con o senza cavalli al seguito, al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera federale in corso di validità. Lo stesso documento andrà esibito anche al momento dell’imbarco.

Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione partner del sito www.grimaldi-lines.com