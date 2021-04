Grimaldi si rafforza nel nord Europa: da maggio via al collegamento merci diretto Anversa-Cork

Il Gruppo Grimaldi consolida la sua presenza nella Repubblica d’Irlanda con il lancio di un servizio feeder ro-ro tra Anversa e Cork, a partire dall’inizio di maggio.

Con due partenze a settimana da entrambi i porti, il servizio mira a rafforzare l’attuale collegamento dell’Irlanda al vasto network Grimaldi composto da oltre 140 porti in tutto il mondo, migliorando al contempo i tempi di transito e l’efficienza del servizio di trasporto per le merci rotabili con destinazione Anversa, il principale hub di Grimaldi in Nord Europa. Il Gruppo napoletano opera nella Repubblica d’Irlanda da quasi 25 anni. Grazie alla partnership con la Port of Cork Company, attualmente offre servizi regolari per il trasporto di merci rotabili e container che collegano Cork direttamente al Nord Europa e al Mediterraneo e, via trasbordo ad Anversa, a numerose destinazioni in Nord e Sud America, Africa Occidentale e Russia.

Inoltre, attraverso la sua controllata Euromed Ireland Logistics Ltd (Emil), il Gruppo Grimaldi gestisce il suo terminal ro-ro/multipurpose completamente attrezzato a Ringaskiddy (Cork), nonché una flotta di moderne bisarche, al fine di offrire servizi logistici di alta qualità all’industria automobilistica locale.

La nave impiegata sul servizio Anversa-Cork sarà l’unità ro-ro Eurocargo Bari, la quale batte bandiera italiana, ha una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 26,5 metri, una stazza lorda di 32.632 tonnellate e una velocità di servizio di 23 nodi. Grazie ai suoi ponti mobili, può trasportare 3.850 metri lineari di merci rotabili e 200 auto. La Eurocargo Bari è una nave ro-ro moderna ed ecosostenibile che migliorerà notevolmente l’impronta di carbonio dei flussi di merci tra l’Irlanda e il Continente. Inoltre, essendo Anversa situata molto più vicino ai principali siti di produzione e ai mercati di consumo europei rispetto ad altri porti delle regioni confinanti, il servizio genererà benefici ambientali ancora maggiori, dato che camion e rimorchi copriranno distanze più brevi su strada.

“Questo è sicuramente un momento cruciale per gli importatori e gli esportatori irlandesi, costretti a riallineare le loro catene logistiche ad un modello più eurocentrico”, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo partenopeo. “Abbiamo quindi deciso di rafforzare ulteriormente il nostro impegno per l’economia irlandese e di rispondere alle esigenze dei nostri clienti espandendo la nostra attività nel paese e migliorando ulteriormente i nostri servizi di trasporto. Questo nuovo collegamento marittimo tra il nostro hub di Anversa e il porto di Cork rappresenterà un’alternativa altamente competitiva e più rispettosa dell’ambiente rispetto al corridoio stradale che attraversa il Regno Unito”. Il Gruppo prevede di aumentare la capacità e la frequenza del nuovo servizio Anversa-Cork nel prossimo futuro.