Grob Italy premiata dalla Camera di commercio italo-germanica: è un’eccellenza nella formazione

Grob Italy è stata premiata con una menzione speciale in occasione del “Premio di Eccellenza Duale”, evento annuale della Camera di commercio italo-germanica (Ahk Italien), tenutosi presso l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, a Villa Almone. Tra le motivazioni del riconoscimento a Grob – che lavora su progetti duali dal 2020 con la Fondazione Its aerospazio/meccatronica di Torino – si sottolinea “l’impegno dell’azienda nella co-progettazione di un percorso duale mirato non solo alla crescita professionale, ma anche allo sviluppo personale degli apprendisti. In particolare per l’opportunità offerta di arricchire l’esperienza formativa all’estero, promuovendo uno scambio di buone pratiche tra apprendisti e tutor aziendali in Italia e Germania.”

L’ambasciatore tedesco Hans-Dieter Lucas e Jörg Buck, consigliere delegato AHK Italien, hanno evidenziato come il modello duale rappresenti una risposta concreta alla carenza di personale qualificato, problema riconosciuto dal 40% delle aziende italo-tedesche secondo l’ultimo Business Outlook. Dal 2018, il Premio di Eccellenza Duale ha valorizzato oltre 300 progetti e coinvolto 259 aziende su tutto il territorio italiano.

Grob Italy si distingue tra le aziende che adottano questo sistema, contribuendo a creare un mercato del lavoro integrato tra Italia e Germania. Questa sinergia promuove competenze trasversali e sostiene l’economia bilaterale, rafforzando l’occupabilità dei giovani e favorendo la mobilità professionale in settori strategici.

Con questo riconoscimento, Grob Italy conferma il suo ruolo attivo nello sviluppo di competenze avanzate, essenziali per affrontare le sfide della digitalizzazione e della transizione ecologica.

Il modello duale

Nato in Germania il modello duale è un sistema di formazione professionale che combina teoria e pratica in un percorso formativo integrato tra azienda e istituto di istruzione. Gli studenti alternano periodi di formazione scolastica a periodi di lavoro in azienda. Già alla fine del 1800 le gilde artigiane iniziarono a formalizzare l’addestramento degli apprendisti, stabilendo standard di formazione pratica e teorica. Il modello duale viene poi formalizzato con il Vocational Training Act del 1969, che stabiliva una prima cornice normativa per l’apprendistato e la collaborazione tra scuole professionali e aziende.

Il Premio di Eccellenza Duale è stato istituito dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) per valorizzare la formazione di questo tipo in Italia grazie anche al supporto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco.

Leader globale nella produzione di macchine utensili

Fondata nel 1926 a Mindelheim (Monaco di Baviera) in Germania, Grob è leader globale nella produzione di macchine utensili e sistemi di automazione con stabilimenti produttivi in Germania, Brasile, Cina, India, USA e Italia. Nata dall’acquisizione della DMG meccanica alle porte di Torino, la sede italiana GROB sviluppa tecnologie per i moderni motori elettrici al servizio dell’industria, dell’automotive e della mobilità leggera.