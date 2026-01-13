Groenlandia, Frederiksen: la parte più difficile deve ancora arrivare

La premier danese denuncia “inaccettabili pressioni Usa”

Copenaghen, 13 gen. (askanews) – La premier danese Mette Frederiksen ha dichiarato in conferenza stampa a Copenaghen che non è stato facile “resistere” a quelle che definisce “pressioni totalmente inaccettabili da parte del nostro più stretto alleato”, gli Usa, dopo le minacce del presidente Donald Trump di acquisire la Groenlandia. “Non è stato facile resistere alle pressioni del tutto inaccettabili del nostro più stretto alleato da una vita. Tuttavia, ci sono molti segnali che indicano che la parte più difficile deve ancora venire”, ha dichiarato Frederiksen, in conferenza stampa congiunta con il premier della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Mercoledì 14 gennaio i leader di Danimarca e Groenlandia incontreranno il vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Casa Bianca per discutere del futuro del territorio autonomo. Prima dell’incontro, il Primo Ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha avvertito martedì da Copenaghen che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.