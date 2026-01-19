Groenlandia, Salvini: bene Meloni che agisce con prudenza

Roma, 19 gen. (askanews) – “Sulla Groenlandia devono decidere i groenlandesi. Bene fa il governo italiano ad avere un atteggiamento prudente. Mentre altri pensano di rispondere con la minaccia, coi bazooka, con controdazi e l’invio dei militari – e penso ai francesi – all’Italia e a tutta Europa penso convenga un atteggiamento ragionevole”. Lo ha detto il leader della Lega e vice-premier Matteo Salvini parlando al Tg3.

“Sicuramente Trump si comporta in maniera irrituale”, ha spiegato”. Ma “la risposta dell’Europa però deve essere univoca, non possono esserci solo Francia e Germania che decidono per tutti, perché non funziona così”.

Salvini, inoltre si è detto “d’accordo” con Giorgia Meloni, su un eventuale invio di militari italiani in Groenlandia solo nell’ambito di un’operazione Nato.