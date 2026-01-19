Groenlandia, Salvini: Nato contro Nato? Bene prudenza italiana

Roma, 19 gen. (askanews) – “Qua ci dovrebbero essere truppe di paesi Nato contro truppe di altri paesi Nato. Rischiamo veramente il ridicolo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, intervistato a RTL 102.5, commentando le tensioni fra Europa e Stati Uniti sulla Groenlandia.

“Bene fa il governo italiano a mantenere un atteggiamento più prudente”, ha osservato, “a differenza, ad esempio, di Macron che usa parole di guerra anche in questo fronte”. Secondo il leader leghista “questa mania di protagonismo ovunque di Macron, che mi sembra abbia problemi evidenti in patria, qualche dubbio lo solleva”. A chi obietta che agli atteggiamenti “da bullo” del presidente statunitense Donald Trump occorrerebbe rispondere allo stesso modo, Salvini ha replicato: “Qualcuno all’ascolto si vede Macron fronteggiare Trump? Cioè, seriamente…” e in ogni caso, ha aggiunto, “penso che Bruxelles tutto possa permettersi di fare fuorché atteggiarsi da bullo”.