Groenlandia, segretario Tesoro Usa Bessent “sconsiglia” controdazi Ue

“Sarebbe molto imprudente”, dice da Davos

Davos, 19 gen. (askanews) – Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha avvertito a Davos che sarebbe “molto imprudente” per l’Ue adottare misure commerciali di ritorsione contro gli Stati Uniti in merito alla Groenlandia, come risposta dopo che Donald Trump ha detto di voler imporre ulteriori dazi ai Paesi che si oppongono al suo piano di acquisire l’isola artica. “Il presidente considera la Groenlandia una risorsa strategica per gli Stati Uniti. Non esternalizzeremo la sicurezza del nostro emisfero a nessun altro”, ha dichiarato Bessent parlando con i giornalisti. Sui possibili controdazi Ue, il segretario Usa ha detto “che sarebbe molto imprudente”.