Groenlandia, Tajani: non all’orizzonte intervento militare Usa

Roma, 15 gen. (askanews) – “Non credo sia all’orizzonte” un intervento militare degli Usa in Groenlandia. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interpellato alla Camera.

“Credo che debba sempre prevalere il dialogo: anche con il Canada sembrava ci fosse una frattura insanabile. Ora si è creato un gruppo di lavoro, anche se ci sono posizioni diverse si vedrà. Siamo tutti nella Nato, la Groenlandia non è parte dell’Ue ma ha l’unità nella corona con il Re di Danimarca, hanno un governo autonomo. Credo si possa trovare una soluzione con dialogo e confronto”.

“Domani – ha annunciato Tajani – presenteremo il progetto dell’Italia per l’Artico, è un tema fondamentale dal punto di vista politico, economico-industriale e della ricerca. Faremo la nostra parte”. Quanto all’invio di militari italiani in Groenlandia, Tajani ha risposto: “La strategia non prevede la presenza di militari”.