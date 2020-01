Grosseto, scontro tra pullman e auto: 2 morti

Grosseto, 17 gen. – (Adnkronos) – E’ di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Civitella Paganico (Grosseto), lungo la strada statale 223. Per cause in corso di accertamento, un pullman e un’auto si sono scontrati nel tratto dove la carreggiata si restringe a 2 corsie. Le due persone a bordo dell’auto sono morte, lievemente ferito un passeggero del pullman. Il traffico è rimasto bloccato a causa della chiusura del tratto. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso.