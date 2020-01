Grotte di Pertosa-Auletta e Musei MIdA: in 5 anni visitatori aumentati del 30%

La Fondazione MIdA consolida l’andamento positivo della gestione delle

Grotte di Pertosa e Auletta e dei Musei MIdA, sia in termini numerici

che di bilancio sociale.



Ingressi nelle Grotte

In termini di ingressi, i numeri parlano chiaro. Dal 2015 al 2019, i

visitatori delle Grotte di Pertosa e Auletta registrano un incremento

del 30% (15.839 ingressi in più), passando da 47.526 unità nel 2015 a

63.365 unità nel 2019, come di seguito indicato:

47.526 ingressi nel 2015

53.732 ingressi nel 2016

60.408 ingressi nel 2017

59.091 ingressi nel 2018

63.365 ingressi nel 2019

Questi dati, pur confermando una maggiore affluenza nei mesi di aaprile,

maggio, agosto, segnalano un risultato veramente importante con

l’aumento delle presenze anche nei mesi di settembre, ottobre, novembre

e dicembre. Come pure gennaio 2020 nella sua prima settimana ha

registrato alle Grotte 551 ingressi in più rispetto al Gennaio 2019. Una

conferma dunque di una strategia vincente di destagionalizzazione del

flusso turistico che ha fatto perno su un’attenta azione di marketing

oltre che sulla qualità di un’offerta differenziata, in grado di

intercettare diverse tipologie di fruitori.



Ingressi nei Musei

Anche le visite ai Musei gestiti dalla Fondazione, il Museo del Suolo

(MIdA 02) e il Museo Speleo-Archeologico (MIdA 01), cui sono connesse

diverse attività laboratoriali e di divulgazione, registrano un trend

positivo, passando da 2.957 fruitori nel 2015 a 9.302 nel 2019.

Un segnale molto positivo che indica una più prolungata permanenza del

turista, attratto non solo dalla straordinaria bellezza delle Grotte ma

anche da tutte quelle attività che da tempo la Fondazione dedica alla

ricerca, alla divulgazione della conoscenza scientifica e alla

valorizzazione delle componenti culturali del territorio e delle

comunità locali.