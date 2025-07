Grottino Azzurro a Positano, un’estate sempre più colorata  

Un tripudio di colori e di sapori prelibati a “ Il Grottino Azzurro” di Positano, “la chicca” di “Mele Mandara Group” di Raffaele Mandara, “The King “della cucina della Costa d’Amalfi. Ambientato in uno scavo di roccia naturale, particolarmente accogliente e ravvivato da arredi “nautical style” dai toni di colori che rispecchiano l’azzurro intenso del mare della “perla” della costa di Amalfi con i suoi fondali abitati da tralci di coralli rossi, il “Grottino azzurro” anche per questa stagione si riconferma essere uno dei ritrovi più gettonati dalla clientela internazionale che ama la cucina tradizionale ed il buon vino campano. Accolti dal direttore Claudio Cinque con abituale savoir faire, gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo, dall’ America all’Asia, possono gustare sia per il lunch che per il dinner piatti classici, appena rivisitati da un tocco di originalità, in un mixage perfetto tra tradizione e innovazione, confezionati dallo Chef della Casa Salvatore Monaco con la puntuale supervisione di Mr. Mandara. Ma tra tante golosità, qual ’è il must di questa estate 2025? “Sua Maestà… La Siciliana di mare”, ovvero Candele di Gragnano con pesce spada locale, melenzane saltate, pomodorini del piennolo e olio evo aromatizzato. Molto curato l’intero menu a partire dall’entrèe che propone pietanze tipiche del territorio, quali la classica caprese con fior di latte dei Monti Lattari e le polpettine di carne al ragù della nonna; a seguire, ecco un ventaglio di primi piatti con una serie di specialità che riecheggiano il gusto tipico italiano, dalla “bolognese”, al “cacio e pepe” alla pasta alla Nerano con zucchine trifolate e provolone del monaco mantecato. Vasta scelta anche per i secondi piatti di pesce in primis il “signor” baccalà olive e capperi o di carne in cui troneggia l’entrècote di manzo accompagnata da verdurine grigliate. E per finire, ecco la carta dei dolci con una selezione atta a soddisfare i palati dei più golosi, dalla classica delizia al limone, al tortino caldo al cioccolato alla crostata di mele. Non solo food ma anche beverage selezionato per gli appassionati di cocktail alcolici e soft drinks, che vengono confezionati da un esperto barman, ispirati alle tendenze più cool di questa rovente Estate 2025.