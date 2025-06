GroundUp Music Festival, in Italia il festival ideato da Snarky Puppy

Roma, 17 giu. (askanews) – I prossimi 26, 27 e 28 giugno arriverà per la prima volta in Italia il GroundUp Music Festival, prestigioso evento nato quasi dieci anni fa a Miami dalla visione artistica di Michael League, fondatore e leader degli Snarky Puppy e definito dal New York Times come “uno dei dieci migliori eventi musicali del decennio”.

Per la sua prima, attesissima edizione europea, il festival ha scelto la cittadina di Alberobello (BA), tesoro architettonico di pietra e sito UNESCO, celebre in tutto il mondo per i suoi trulli. È proprio il comune pugliese a supportare attivamente il GroundUp, contribuendo con entusiasmo al debutto del festival oltreoceano.

Per tre giorni, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con concerti e masterclass distribuiti in tre location raggiungibili a piedi. Una formula, fedele allo spirito che ha reso unica l’edizione di Miami fin dalla sua nascita, che offrirà un’atmosfera vibrante di musica dal vivo ed esperienze interattive, accompagnata da una line-up di artisti di caratura internazionale, che riflette pienamente l’eccellenza, la contaminazione e la ricerca che da sempre distinguono il GroundUP.

A guidare il programma saranno proprio gli Snarky Puppy, che si esibiranno tutte e tre le sere, ognuna con un ospite italiano: il talentuoso bassista Federico Malaman, la straordinaria pianista Francesca Tandoi e un chitarrista crossover come Adriano Viterbini, virtuosi immersi in molti progetti e collaborazioni che con gli Snarky condividono il gusto dell’avventura e del continuo scambio artistico e umano.

Al GroundUp Music Festival vedremo e ascolteremo Cécile Mclorin Salvant, straordinaria voce vincitrice di tre Grammy Awards e di molti altri riconoscimenti, il duo artistico e di vita formato dal Griot africano Bassekou Kouyate e dalla cantante Amy Sacko, lo spagnolo Israel Fernandez, uno dei cantanti di flamenco più famosi della sua generazione, Kinga Glyk, giovanissima bassista polacca, astro nascente del jazz europeo, la stella del desert blues Bombino, il songrwriting intenso e poliedrico della cantante e chitarrista statunitense Becca Stevens, un duo come quello di Jake & Abe, già protagonisti del sound di un artista pluripremiato come Meshell Ndegeocello (della cui band fanno entrambi parte, Banda Magda, creatura musicale della cantante greca Magda Giannikou, la radice tradizionale pugliese del Canzoniere Grecanico Salentino, la voce della messicana Fuensanta, l’intreccio tra tradizione, classica e energia rock degli ungheresi Söndörgö e la creatività pervasiva della salentina Carolina Bubbico & Corolla, con la partecipazione speciale della cantante e percussionista Rachele Andrioli.

IL Main Stage – è il palco principale situato nella Villa Donnaloja, la villa comunale di Alberobello; sarà il cuore del festival, con tre concerti al giorno. Ogni sera dalle 20.30, ci sarà un’esibizione degli Snarky Puppy, la super band americana guidata da Michael League, 5 volte vincitori di Grammy Award, ed altri due spettacoli selezionati da una vasta area di artisti provenienti da tutto il mondo.

Trullo sovrano, alias il Secondo palco, accoglierà dalle 18 i concerti pre-serata di alcuni straordinari artisti internazionali e, la mattina dalle 11, parte delle masterclass.

Il Centro Culturale La Conceria accoglierà invece le masterclass del pomeriggio, a partire dalle 14.

Sono disponibili in vendita su Ticketone e Ticketmaster i biglietti per i singoli palchi e serate; in quantità limitata anche, gli abbonamenti VIP, che offrono l’accesso a tutti gli eventi e attività per tutti i tre giorni.