Gruppo Adler, intesa con l’israeliana Sonovia: produrrà tessuti antibatterici e antivirali per aerei, treni e pullman

Adler, il gruppo campano guidato da Paolo Scudieri, leader mondiale nella componentistica automotive (1,5 mld di fatturato), sigla un’intesa con l’israeliana Sonovia, specializzata nella produzione di tessuti antibatterici e antivirali high tech. L’accordo prevede l’utilizzo esclusivo della tecnologia antibatterica su tappetti e tessuti per interni per il settore della mobilità, dall’automotive, all’aerospazio, ai treni, ai pullman e agli autobus: la firma a Tel Aviv, in occasione della visita ufficiale del ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, alla presenza del ministro israeliano degli Affari Esteri, Gabi Ashkenazi, e degli ambasciatori Gianluigi Benedetti e Dror Eydar. E’ stato il presidente del Gruppo Adler, Paolo Scudieri,

grazie all’Osservatorio Tecnologico AdlerInlight di Tel Aviv (fondato con Roberta Anati, Ceo e fondatrice di Inlight) a individuare in Sonovia il partner industriale per sviluppare tessuti e materiali per interni di auto e mezzi di trasporto con proprietà antibatteriche e antivirali.

“Tale tecnologia – si legge in una nota diffusa dal Gruppo – è in fase di test sui tappetti e tessuti di produzione Adler per il settore mobilità e ha già ottenuto i primi ottimi risultati da laboratori certificati. Paolo Scudieri e Roberta Anati di AdlerInlight sono, per questo, lieti di aver raggiunto questo importante risultato durante la visita del Ministro di Maio in Israele”.