Gruppo Aton, aperta a Terni software factory

Terni, 27 feb. (Labitalia) – Il Gruppo Aton amplia la propria offerta con l’apertura a Terni di una sede dedicata interamente allo sviluppo software, elemento trasversale e imprescindibile all’interno del business in ambito di trasformazione digitale. Nata con l’obiettivo di centralizzare l’impegno del Gruppo sullo sviluppo di sistemi informativi complessi, consulenza specifica e servizi mirati all’assistenza software di livello specialistico, la software factory ospita personale altamente qualificato in grado di gestire l’intero ciclo di vita dello sviluppo del software, secondo i più elevati standard a livello di qualità, sicurezza e innovazione tecnologica, seguendo la metodologia agile.

Controllata direttamente dalla direzione tecnica di Aton It, secondo metodiche certificate di project management, la struttura adotta un approccio onnicomprensivo che permette di realizzare soluzioni su misura in linea con le richieste di clienti operativi in ambito sanitario, dei trasporti e legale e tutti quei settori in cui le diverse soluzioni realizzate nella software factory trovano già campi d’applicazione.

“L’innovazione tecnologica – spiega Fulvio Duse, general manager del Gruppo Aton – ha bisogno di uno sviluppo continuo di piattaforme e applicativi La nuova sede si propone di risolvere questa esigenza con lo sviluppo di tecnologie innovative, vantaggiose in termini di consistenza qualità e produttività rispetto agli approcci di sviluppo software convenzionali”.