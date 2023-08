Gruppo BCC Iccrea, i risultati della semestrale: utile su ma calano i prestiti

BCC Iccrea, il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, chiude il primo semestre del 2023 con un utile netto pari a 797 milioni di euro (683 milioni di euro nel primo semestre 2022, più 16,6 per cento). In termini di ricavi, il 2023 riporta un margine di intermediazione di 2.697 milioni di euro (più 9,1 per cento sul primo semestre 2022) grazie alla positiva dinamica del margine di interesse, pari a 1.948 milioni di euro (più 16,7 per cento circa sul primo semestre 2022). Andamento positivo anche per le commissioni nette che si attestano a 672 milioni di euro (più 1,9 per cento rispetto al primo semestre 2022).

Le rettifiche nette per rischio di credito sono pari a 195 milioni (182 milioni di euro nel primo semestre 2022) finalizzate a mantenere un prudente e significativo presidio del rischio di credito.

I finanziamenti netti alla clientela si attestano a 89,6 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine anno 2022); il livello di qualità creditizia risulta stabile rispetto a fine anno 2022 con un NPL ratio lordo del 4,5 per cento e un NPL ratio netto dell’1,5 per cento. Resta elevato ed in ulteriore crescita il livello delle coperture (coverage ratio) sui crediti deteriorati pari al 69,3 per cento (67,4 per cento a fine 2022).

La raccolta diretta da clientela si attesta a 126,3 miliardi di euro (128,3 miliardi di euro a dicembre 2022).