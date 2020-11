Gruppo Capri, accordo con Selligent per migliorare le perfomance del marketing online

Selligent Marketing Cloud, azienda di tecnologia marketing cloud omnichannel, ed e-one, consulting agency specializzata in e-business e digital marketing, annunciano la

collaborazione con il Gruppo Capri, retailer proprietario dei brand di abbigliamento Alcott e Gutteridge, finalizzata a migliorare le performance delle attività di direct e-mail marketing e, in generale, incrementare il livello di l’engagement del database del gruppo. Consapevole che costruire un solido database è un passaggio fondamentale per supportare le vendite, soprattutto in un momento complesso come quello attuale, in cui i canali digitali si rivelano fondamentali per il successo di un brand, Capri ha infatti implementato una serie di campagne di lead generation omnicanale, mirate a diversificare la strategia complessiva e guidare il customer journey. Il progetto si è sviluppato attraverso diversi canali, tra cui sito web, social media e punti vendita. In particolare, la campagna in-store, che ha riscosso un notevole successo, è stata gestita interamente attraverso Selligent e si articola in tre fasi: il primo step è invitare i clienti a registrarsi alla newsletter scannerizzando un QR code in negozio, a cui fa seguito l’invio immediato di un coupon personalizzato da riscattare alla cassa; quindi, qualche giorno dopo il primo contatto, ai clienti viene inviato un codice di sconto aggiuntivo da utilizzare online.

La partnership tra Selligent ed e-one ha quindi permesso a Capri di implementare con la massima rapidità efficaci strategie di e-mail marketing e CRM, che si sono dimostrate cruciali in fase di lockdown: a causa del periodo di chiusura dei negozi, si è rivelato fondamentale l’utilizzo di strategie di e-mail marketing finalizzate all’engagement e al miglioramento delle performance. I brand del Gruppo Capri hanno lavorato alla costruzione di nuovi customer journey, con la possibilità di analizzare con immediatezza i risultati e di rivedere o rafforzare la strategia passo per passo, se necessario. La collaborazione ha portato a risultati, in un periodo temporale piuttosto ristretto, davvero importanti: sono

stati raggiunti oltre 35.000 nuovi contatti e l’87% dei destinatari ha effettuato una doppia apertura delle comunicazioni e riscattato il codice promozionale. Inoltre, nel primo mese della campagna, l’open rate delle comunicazioni di Alcott è aumentato di oltre il 12%, passando da 7,99% a 20,34%, mentre il click-to-open è salito a 11,83%; nello stesso lasso di tempo, l’open rate delle comunicazioni dedicate a Gutteridge è invece cresciuto del 9%, salendo da 10,82% a 19,54%, mentre il CTO è aumentato del 4,5%. “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e continuiamo a lavorare in questa direzione al fianco dei nostri partner” ha dichiarato Nunzio Colella, a.d. del Gruppo Capri. “Selligent e e-one ci hanno permesso di instaurare un rapporto davvero personale con il nostro pubblico che si è rivelato vincente durante i primi mesi quanto mai difficili della pandemia ancora in corso. Grazie a questa collaborazione, siamo riusciti a essere più vicini ai nostri clienti e a proporre loro tutto quello che serviva per soddisfare le loro esigenze”