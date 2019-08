Il gruppo Capri (Alcott e Gutteridge) punta al Palermo Calcio

Il gruppo Capri è in corsa per il Palermo calcio. Il primo a darne notizia è stato Mf Fashion il quotidiano dedicato alla moda e al made in Italy. “L’azienda campana a cui fanno capo i brand Alcott e Gutteridge – scrive Mf – ha partecipato al bando per la manifestazione d’interesse all’esplorazione per l’acquisto del titolo sportivo, indetto dal sindaco della città siciliana Leoluca Orlando”. Nunzio Colella, presidente della società, così motiva l’iniziativa: “Siamo vicini alla città di Palermo e alla Sicilia, regione dove siamo fortemente presenti con i nostri marchi. Crediamo fortemente che, applicando il nostro modello di business vincente a una realtà diversa e investendo non solo nello sport ma anche in quelle che sono le attività per i giovani e per il sociale che orbitano intorno ad ogni squadra sportiva che si rispetti, sia possibile ottenere grandi risultati nel medio e lungo termine».

Sempre secondo Mf, il gruppo Capri avrebbe presentato “un piano di investimenti concreto e mirato che prevede non solo l’inserimento di manager provenienti dalla serie A ma anche grandi investimenti nell’ambito del calcio femminile e in tutte le politiche sportive legate al mondo giovanile”.

Al bando indetto partecipano anche Palermo Fbc 1900, Herahora, Cuore Rosa Nero, Holding Max, Palermo football Club e il fondo Zurich capital.

Chi si aggiudica la gara dovrà pagare alla Federcalcio un contributo da un milione di euro entro il prossimo 29 luglio, termine imposto dalla Figc-Federazione italiana giuoco calcio e dalla Lega nazionale dilettanti per perfezionare l’iscrizione del «nuovo» Palermo. Oltre al milione, servirà una fideiussione da 31 mila euro per l’iscrizione al campionato e 16,5 mila euro fra tasse e altre spese.