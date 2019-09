Il Gruppo Capri nel progetto Generation Italy promosso da McKinsey, Google e Intesa San Paolo

Il Gruppo Capri, azienda italiana leader nel settore del fast fashion retail con i marchi Alcott e Gutteridge, annuncia la propria partecipazione al progetto Generation Italy che si pone come obiettivo quello di aiutare i giovani a sviluppare competenze altamente qualificate fornendo alle imprese i profili professionali di cui hanno bisogno.

Il progetto nasce da una partnership tra McKinsey & Company, Google e Intesa San Paolo ed è proprio quest’ultima ad aver scelto come Employer Partner il Gruppo Capri che, con oltre 1600 dipendenti dislocati tra Italia e Spagna, è certamente un esempio virtuoso di Azienda Campana in termini di crescita, formazione e stabilizzazione contrattuale delle proprie risorse.

La prima tappa dei Career Day, finalizzati all’inserimento di giovani che saranno formati per il ruolo di addetti alle vendite e figure di sede, si è tenuta il 18 settembre 2019 a Napoli. Durante l’evento i recruiter Capri hanno già avuto occasione di individuare e inserire sei risorse con progetti individuali di stage. Dopo il grande successo riscosso durante la prima tappa, seguiranno altri eventi nelle città di Roma, Milano e Venezia nelle prossime settimane.