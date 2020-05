Gruppo Capri punta sull’e-commerce per il piano di espansione in Francia e Germania

Il Gruppo Capri, azienda leader del settore fast fashion, continua la sua espansione in Francia e Germania dove sbarca con l’e-commerce.

Dopo il successo avuto in Italia e Spagna con il proprio shop online e forte della voglia di ricominciare a pieno regime dopo aver affrontato l’emergenza Covid-19, il Gruppo Capri mira a conquistare i mercati digitali di Francia e Germania per proseguire in tal modo l’espansione in Europa.

Grazie all’acquisizione di nuovi mercati attraverso l’espansione del dipartimento digitale, il Gruppo mira, con i due brand, a dare sempre maggiore importanza agli store digitali; non a caso infatti il marchio Alcott è partito anche con un progetto su ASOS Boutique, e presto entrambi i marchi approderanno sui principali canali di marketplace mondiali.

Rappresentano il target di riferimento del marchio Alcott i Millennial & Centennial: giovani, dinamici, appassionati di tecnologia, musica e social network, sono esigenti e fortemente comunicativi.

L’uomo di Gutteridge è uno spirito libero, un “gentiluomo sempre impeccabile in ogni occasione”, capace di rappresentare la sua essenza grazie a un gusto estetico senza tempo, tutto italiano.

La qualità dei propri capi, la tradizione e la cultura italiana sono i valori con i quali il Gruppo Capri punterà alla conquista dell’Europa e con cui farà innamorare i propri consumatori di Alcott e Gutteridge.