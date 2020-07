Gruppo Capri, un nuovo store online Alcott per farsi strada nei Paesi Bassi

Il Gruppo Capri, azienda leader del settore fast fashion, continua la sua espansione online nei Paesi Bassi dove sbarca con un nuovo e-commerce firmato Alcott.

Dopo il successo avuto in Italia ed aver conquistato i mercati spagnoli, francesi e tedeschi con i propri shop online e forte della voglia di ricominciare a pieno regime dopo aver affrontato l’emergenza Covid-19, il Gruppo Capri mira a conquistare il mercato digitale del Paese dei tulipani, per proseguire in tal modo l’espansione in Europa.

La scelta di entrare in un mercato come quello dei Paesi Bassi è stata data dalla loro attitudine al voler svolgere un ruolo significativo, il paese è noto infatti per la sua economia altamente aperta, fortemente incline al commercio internazionale e molto attento alle novità.

Rappresentano il target di riferimento del marchio Alcott i Millennial & Centennial: giovani, dinamici, appassionati di tecnologia, musica e social network, sono esigenti e fortemente comunicativi.

La qualità dei propri capi, la tradizione e la cultura italiana sono i valori con i quali il Gruppo Capri punterà alla conquista dell’Europa e con cui farà innamorare i propri consumatori di Alcott.