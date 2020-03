Gruppo Capri, via a Alcott.eu: nuova piattaforma per il commercio online in Spagna

Il gruppo Capri, azienda leader del settore fast fashion, continua la sua espansione in Spagna inaugurando il nuovo e-commerce spagnolo Alcott.eu. Dopo il successo avuto in Italia con il proprio shop online – è scritto in una nota aziendale -, il Gruppo Capri mira a consolidare la sua posizione nel mercato spagnolo e ad aumentare la propria competitività. Il sito è responsive e si potrà navigare anche da dispositivi senza avere problemi. La nuova veste grafica sarà all’insegna della multifunzionalità, in particolare il grafismo varierà con la struttura i colori saranno chiari ma ben definiti, i font sono moderni e cool. La fruibilità sarà il punto di forza. e la struttura più snella in modo da poter navigare e concludere acquisti con estrema semplicità. Rappresentano il target di riferimento del marchio Alcott i Millenial & Centennial: giovani, dinamici, appassionati di tecnologia, musica e social network, sono esigenti e fortemente comunicativi. Fino a domenica ci sarà il free shipping a partire da 25€ e sarà possibile acquistare con Super Sconti fino all’ 80%”.