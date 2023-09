Gruppo Casilli rinnova parco veicolare dotandosi di 50 nuovi trattori stradali Scania Super

(Adnkronos) – La generazione Scania Super, in virtù di un’efficienza termica del 50% ed un risparmio carburante pari ad almeno l’8%, rappresenta oggi la soluzione più affidabile e profittevole per il raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti. Per questo, il Gruppo Casilli rinnova il parco veicolare dotandosi di 50 nuovi trattori stradali Scania Super da 500 cavalli equipaggiati della prestigiosa cabina S con pavimento piatto, che offre il massimo livello di comfort ed ergonomia agli autisti. Operando all’insegna di una cultura basata su valori di trasparenza, sicurezza, innovazione digitale e sostenibilità ambientale, il Gruppo Casilli, si legge in una nota, utilizza tutte le tecnologie a disposizione e una metodologia di trasporto di tipo intermodale, al fine di ridurre le emissioni di CO2.

L’azienda nolana, da circa due decenni impegnata in progetti riguardanti la transizione energetica, ha maturato una notevole consapevolezza nella gestione dell’ingresso di nuove tecnologie ad ogni livello, all’interno delle attività del Gruppo. In particolare, dopo essere stata riconosciuta come la prima azienda nel Sud Italia a dotarsi di mezzi alimentati a BioLNG, oggi inserisce anche Q8 HVO+, come biocarburante per il proprio parco. Così facendo, i nuovi Scania Super diminuiranno significativamente l’impronta carbonica dell’azienda.

“Gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed economico del Gruppo Casilli sono molto ambiziosi e siamo certi che Scania sia la tipologia di partner ideale per concretizzarli. Per soddisfare le necessità dei nostri clienti, siano esse di qualità o di operatività, lavoriamo a stretto contatto con diversi interlocutori per efficientare e programmare, al meglio, tutte le attività. I contratti di manutenzione e riparazione, ad esempio, sottoscritti con la Concessionaria Diesel Tecnica sono fondamentali nel garantire ai nostri clienti la massima qualità e sicurezza dei nostri servizi. Dall’offerta di Scania abbiamo inoltre selezionato anche l’utilissimo servizio di leasing della finanziaria, per poter integrare nel miglior modo possibile le operazioni di acquisto dei mezzi con il nostro piano di business”, commenta Francesco Casilli, ad del Gruppo Casilli a cui fanno seguito quelle pronunciate dal fratello Raffaele, Managing Director dell’azienda: “Abbiamo in flotta mezzi diversi con differenti tecnologie, che ci hanno consentito di fare esperienze significative sulle differenti trazioni. Conduciamo investimenti continui su soluzioni innovative, guardiamo con molta attenzione, ovviamente, anche all’elettrificazione ma è impossibile non ammettere come, attualmente, l’endotermico e le sue tecnologie consentano il raggiungimento di livelli elevati di efficienza, soprattutto laddove non è possibile adottare soluzioni elettrificate. In tal senso, nell’aprile scorso è stato concluso un importante accordo con il partner Q8 Quaser per l’acquisto del prodotto Q8 HVO+, a dimostrazione dell’attenzione della nostra azienda nel coniugare performance e ambiente”.

“Scania offre un ampio e diversificato portafoglio di soluzioni sostenibili e in questo periodo di transizione è fondamentale trarre il massimo beneficio possibile dalle nuove tecnologie presenti sul mercato, dai mezzi alimentati a biocarburanti a quelli elettrificati. Per questo, a Scania spetta l’importante compito di accompagnare i clienti nella scelta, insieme ad una rete di vendita e assistenza altamente specializzata e ad una finanziaria che sia in grado di agevolare e assicurare determinati investimenti. Siamo felici di collaborare con Casilli e di rappresentare un valore aggiunto grazie alla nostra competenza e esperienza”, dichiara Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Scania Italia.

“Attraverso questo investimento, il Gruppo Casilli farà un ulteriore passo in avanti nel già avviato percorso di efficientamento e di decarbonizzazione, senza apportare modifiche alla tecnologia e all’infrastruttura per il rifornimento. Siamo orgogliosi di collaborare con Casilli e ci auguriamo di proseguire insieme sulla strada dell’innovazione come due realtà che condividono la stessa visione di sostenibilità e di futuro”, dichiara Daniel Dusatti, Direttore Vendite Veicoli Scania Italia.

In occasione della cerimonia di consegna dei veicoli avvenuta il giorno 2 settembre 2023 presso Battipaglia (SA), era presente anche Q8 Quaser per celebrare il recente accordo stipulato con il Gruppo Casilli relativo alla fornitura di Q8 HVO+ . “Siamo orgogliosi di questa rafforzata partnership con il Gruppo Casilli grazie alla fornitura di Q8 HVO+, un biocarburante biogenico, rinnovabile, di elevata qualità, che consente, rispetto ad un gasolio tradizionale, una notevole riduzione delle emissioni di CO2 calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto, arrivando ad abbattere fino al 90% di emissioni”, commenta Giovanni Romano, Presidente e Amministratore Delegato di Q8 Quaser. “Un prodotto innovativo e sostenibile che testimonia la vocazione alla continua ricerca di soluzioni all’avanguardia ed il convinto impegno di Q8 Quaser verso una mobilità sempre più sostenibile”, conclude Romano. Inoltre, all’evento hanno partecipato: la squadra della Concessionaria Diesel Tecnica rappresentata da Michele Spolzino (Titolare Diesel Tecnica), la squadra di Scania Italia rappresentata da Enrique Enrich e Marco Brivio (Amministratore Delegato di Scania Finance Italy).