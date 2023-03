Gruppo Ciro Amodio: nuova veste per il punto vendita di San Giorgio a Cremano

Riapre oggi al pubblico il punto vendita Ciro Amodio di San Giorgio a Cremano che si presenta in una nuova veste rinnovata e con una importante novità: per la prima volta la bottega di via Bachelet amplia la sua offerta con l’inserimento di un nuovo reparto dedicato al pane artigianale Ciro Amodio.

“Il pane è uno dei nostri prodotti di punta – insieme ai latticini e ai salumi a marchio Ciro Amodio – e per questo abbiamo fortemente voluto dedicare uno spazio ai lievitati artigianali: pani, baguette e panini sempre caldi di forno e freschi ad ogni ora”, afferma Fausto Amodio A.D. del Gruppo Ciro Amodio.

Il locale, a metà strada tra piazza Massimo Troisi e il parco di Villa Bruno, apre le porte dopo un lungo periodo di restyling e ammodernamento. Gli ambienti, completamente ristrutturati, sono infatti pensati per rendere più agile e confortevole l’esperienza di spesa: design minimal, spazi luminosi, ampi banconi in vetro e scaffali a vista fanno del punto vendita una piccola boulangerie in stile francese. Ai reparti caseificio, ortofrutta e macelleria si va inoltre ad aggiungere quello dedicato alla panetteria dove i clienti potranno scegliere tra una varietà di lievitati caldi e appena sfornati, realizzati con materie prime scelte a cominciare dalla farina, non raffinata e macinata a pietra: c’è il pane cafone alto e dalla crosta piuttosto spessa come vuole la tradizione campana al quale fanno seguito la mezzaluna, il triangolino, le baguette e i pani farciti con verdure e frutta secca. A completare l’offerta anche le pizze in pala farcite con ingredienti stagionali provenienti da piccoli agricoltori e produttori campani.

Il restyling del punto vendita di San Giorgio a Cremano conferma l’intento del Gruppo Ciro Amodio di voler essere un’azienda al passo con i tempi, capace di rinnovarsi pur restando sempre fedele alla propria mission : garantire un servizio di alta qualità, prodotti freschi e accuratamente selezionati a prezzi fissi tutto l’anno e altamente competitivi.

Il gruppo

Ricerca costante della qualità, freschezza quotidiana, sicurezza alimentare e convenienza sono i valori su cui il gruppo Ciro Amodio ha costruito la propria storia imprenditoriale. Una storia che inizia nel 1825 con una piccola produzione artigianale di latticini nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lattari. Ancora oggi, dopo cinque generazioni, la famiglia Amodio è orgogliosamente alla guida dell’azienda che negli anni è diventata un fiorente gruppo di imprese industriali e commerciali pur restando fedele a valori come qualità, artigianalità, ricerca e convenienza. L’impegno costante a garantire gli elevati standard qualitativi dei prodotti di cui il gruppo cura e controlla con la massima attenzione ogni fase del processo di produzione e selezione in laboratori certificati e la efficiente organizzazione logistica, governata sempre direttamente, assicura la consegna dei prodotti freschi nei punti vendita tutti i giorni e spesso anche due volte al giorno. Oggi il brand Ciro Amodio conta 60 punti vendita in Campania, di cui il 90% a Napoli centro e provincia.