Gruppo Dema, ecco il piano di rilancio: incontro al Mise con il sottosegretario Todde

Si è svolto oggi in videoconferenza al Ministero dello Sviluppo economico il tavolo sul Gruppo Dema, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde con i rappresentanti di azienda e sindacati, del Ministero del Lavoro, delle Regioni Campania e Puglia, dell’Inps e di Invitalia. Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato l’accordo, siglato alla fine dello scorso mese di dicembre, con l’Inps per la rateizzazione del debito, ma anche un accordo con i soci per il rifinanziamento del Gruppo che sarà perfezionato dopo l’omologa del Tribunale di Nola. L’azienda si è inoltre impegnata ad avviare un confronto con le parti sociali a livello territoriale sulla gestione del piano industriale e occupazionale. “Quanto presentato oggi è uno snodo importante di un percorso che ha visto coinvolti tutti gli attori al tavolo, ed è la dimostrazione che il lavoro di squadra paga. Quando l’obiettivo è chiaro e definito, anche i traguardi più complicati si possono raggiungere”, ha dichiarato la sottosegretaria Todde. “L’obiettivo è quello di traghettare l’azienda verso il rilancio, affrontando il mercato e tutelando il perimetro occupazionale. L’impegno dell’Inps e di Invitalia è stato chiaramente fondamentale e in tempi brevi, dopo il via libera del Tribunale, riconvocheremo il tavolo per dare atto dei passi successivi”, ha aggiunto. “Il Mise avrà il ruolo di cabina di regia continuando a monitorare l’evolversi del percorso. Abbiamo un futuro da programmare e degli ostacoli da affrontare, ma il lavoro che abbiamo fatto in sinergia ha pagato e non possiamo che esserne soddisfatti”, conclude la Todde.