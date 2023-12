Gruppo Di Martino, al via raccolta giocattoli per bambini meno fortunati

CATANIA (ITALPRESS) – Il Gruppo di Martino ha lanciato il Christmas Village Tour, un’iniziativa unica che porterà l’atmosfera magica del Natale nelle piazze più importanti d’Italia. La carovana itinerante, composta da un villaggio mobile di Babbo Natale, intraprenderà un viaggio attraverso le principali piazze del Paese. L’obiettivo principale di questa iniziativa è diffondere la gioia delle festività natalizie e al contempo, sostenere i bambini meno fortunati. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, il Christmas Village Tour fungerà da punto di raccolta per giocattoli destinati ai bambini in situazioni di disagio economico. Dopo la tappa a Palermo (Teatro Massimo), il Christmas Village Tour approda a Napoli (Piazza Plebiscito) 7/8 dicembre; Roma (Piazzale dei Partigiani) 9/10 dicembre; Piacenza (Viale del Passeggio) 12/13 dicembre; Milano (Via Palestro) 14/15 dicembre; Torino (Piazza Castello) 16/17 dicembre; Catania (Piazza Verga) 20/21 dicembre.

Il villaggio, inoltre, ospiterà attività interattive, intrattenimento natalizio e la possibilità per i visitatori di donare giocattoli nuovi o in buone condizioni.

I giocattoli raccolti saranno donati alla Croce Rossa Italiana per essere distribuiti a bambini bisognosi.

Il Gruppo Di Martino “è entusiasta di portare l’energia positiva del Natale in tutto il paese e di contribuire a rendere le festività speciali per chi ne ha più bisogno”.

