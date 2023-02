Gruppo Ferrero, nel 2022 un fatturato di 14 miliardi: +10,4% rispetto all’anno precedente

‘anno fiscale 2021/2022 di Ferrero, precisa la società, è stato caratterizzato da un contesto economico e geopolitico complesso. Il Gruppo è riuscito a crescere nonostante queste sfide grazie alla resilienza delle sue persone, dei suoi marchi e del suo modello di business.

Marchi come Nutella®, Ferrero Rocher®, Kinder Bueno® e Kinder Joy® hanno registrato una crescita del fatturato, trainata da Stati Uniti e Italia, accompagnata dal consolidamento delle quote di mercato nella maggior parte dei paesi.

A fine giugno 2022, il Gruppo Ferrero ha finalizzato l’acquisizione di FulfillL Nutrition, un’azienda di barrette vitaminiche e proteiche di alta qualità. Questa operazione permette a Ferrero di espandersi nell’importante segmento di mercato better-for-you, incontrando le esigenze e le tendenze in evoluzione dei consumatori. Fulfill Nutrition vende direttamente nel Regno Unito, oltre a distribuire in Irlanda e in altri mercati europei e dell’Asia Pacifico.