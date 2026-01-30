Gruppo Fs, più sicurezza nelle stazioni e sui treni: via libera alle bodycam per il personale

FS Security, società del Gruppo FS Italiane, ha firmato un accordo con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie per l’introduzione strutturale delle bodycam in dotazione al personale operativo. L’estensione dei dispositivi avverrà progressivamente e coinvolgerà tutti gli operatori entro la fine del 2026.

L’intesa arriva al termine di un percorso avviato con una fase di sperimentazione e segna un passaggio chiave nel rafforzamento delle misure di tutela per il personale del Gruppo FS e per i passeggeri. L’obiettivo dichiarato è aumentare prevenzione e deterrenza, soprattutto nei contesti operativi più esposti a situazioni di rischio.

Uso delle bodycam e tutele per i lavoratori

L’adozione delle bodycam è il risultato di un confronto con le organizzazioni sindacali che ha portato alla definizione condivisa delle modalità di utilizzo, delle garanzie per i lavoratori e del rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.

La registrazione sarà attivata esclusivamente in presenza di potenziali rischi per l’incolumità dell’operatore o di terzi. Una volta in funzione, le bodycam registreranno immagini e audio.

In tempo reale, immagini, audio e dati di geolocalizzazione saranno trasmessi alla Control Room di FS Security, incaricata della gestione dei flussi informativi in caso di criticità e del supporto alle attività di monitoraggio e intervento.

Dalla sperimentazione all’estensione strutturale

La decisione segue la sperimentazione condotta nel corso del 2025, che ha permesso di testare l’efficacia delle bodycam sul campo e di porre le basi per l’estensione del dispositivo a tutto il personale operativo.

Le immagini registrate saranno conservate in forma criptata. Non potranno essere scaricate, visualizzate o cancellate dagli operatori che effettuano le riprese, a garanzia di trasparenza e sicurezza dei dati.

Un investimento sulla sicurezza ferroviaria

Con la firma dell’accordo sindacale, l’utilizzo delle bodycam entra stabilmente tra le dotazioni di FS Security, affiancando le altre misure già attive per la sicurezza nelle stazioni e lungo i principali collegamenti ferroviari.

Il Gruppo FS Italiane conferma così la scelta di investire in innovazione e prevenzione, puntando sul dialogo con le parti sociali e sulla tutela di chi lavora sul campo e di chi viaggia ogni giorno sui treni.