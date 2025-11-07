Gruppo FS – VIVE: la mostra “Le Ferrovie d’Italia”

Dall’unità nazionale alle sfide del futuro

Roma, 7 nov. (Askanews) – Un viaggio lungo oltre un secolo, tra binari e trasformazioni sociali, innovazioni tecnologiche e grandi sfide del Paese: è questo il racconto al centro della mostra “Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro”, promossa e organizzata da VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo FS Italiane, nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia. Mostra che è stata presentata dalla sua curatrice Edith Gabrielli, Direttrice Generale del VIVE, e da Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS.”Noi siamo i destinatari della fetta più grande di PNRR, perché si è immaginato che il processo di infrastrutturazione sia assolutamente fondamentale per la crescita e lo sviluppo del paese e per questo siamo stati destinatari della fetta più grande di PNRR” ha dichiarato Tanzilli. “Il percorso della mostra va visto tutto, perché è un viaggio che si articola verso quattro sezioni cronologiche, che raccontano la storia delle ferrovie e del nostro Paese attraverso la correttezza delle informazioni storiche, ma soprattutto attraverso le opere d’arte. Quando parlo di opere d’arte parlo di dipinti, di sculture, di film e di testi letterari e poetici, perché gli artisti prima di tutti gli altri hanno capito quanto fosse importante il ruolo delle ferrovie nella storia del nostro Paese e ne hanno raccolto quindi anche tutte le contraddizioni. Lo hanno rappresentato come un’immagine di progresso, ma anche come una metafora di tutte le contraddizioni di modernità” ha ribadito Gabrielli. La mostra resterà aperta fino al prossimo 11 gennaio con un forte messaggio legato a treni e stazioni che hanno contribuito a plasmare una nuova identità collettiva, fatta di viaggi, incontri, pendolarismi, emigrazioni, ritorni