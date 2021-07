Gruppo Grimaldi, entro fine luglio vaccinato il 100% del personale: Siamo noi il vero viaggio Covid free

Il Gruppo Grimaldi ha sempre prestato grande attenzione alla tutela della salute dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi. Per questo, sin dallo scoppio della pandemia di Covid-19, la compagnia partenopea ha messo in atto e costantemente aggiornato protocolli sanitari su tutte le sue navi ro-pax, in conformità alle normative vigenti. In parallelo, il Gruppo ha lavorato strenuamente affinché il personale imbarcato sulle sue navi ricevesse quanto prima la vaccinazione anti-Covid. Grazie a questi sforzi ed alla sensibilità e collaborazione delle autorità locali e nazionali, oggi circa il 90% dei marittimi impiegati sulle navi Grimaldi Lines ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, e si prevede di arrivare al 100% entro la fine di luglio. Un traguardo atteso e significativo, perché indice di un viaggio ancora più sicuro sia per gli equipaggi che per i passeggeri. “Non si può davvero ripartire se non in sicurezza, e una rapida, capillare ed efficace campagna vaccinale è l’unica via attualmente percorribile per lasciarci finalmente alle spalle la pandemia”, ha affermato Emanuele Grimaldi, amministratore Delegato del Gruppo partenopeo. “Con le nostre navi Covid-free, facciamo la nostra parte nel sostenere responsabilmente il rilancio del turismo e dell’economia in generale”.

Attualmente le navi ro-pax con la livrea Grimaldi Lines servono i collegamenti Italia Continentale-Sardegna, Italia Continentale-Sicilia, Italia-Grecia, Italia-Spagna e Italia-Tunisia.